Вместо Лиги Европы Максим Григорьев отправился к аутсайдеру РПФЛ (ВИДЕО)

Писать историю в Еврокубках "Ростов" теперь будет без нашего земляка.

Крутой зигзаг выписала карьера 26-летнего липецкого футболиста Максима Григорьева. Пока «Ростов» громил в Лиге Европы пражскую «Спарту» - 4:0, наш земляк, проведший осеннюю часть сезона в донсокм клубе, находился уже совсем в другом месте.

В тот же день когда «Ростов» устраивал голевую феерию в еврокубках, наш земляк на сборе в Турции вышел на поле в белоснежной футболке «Оренбурга», занимающего 14-е место в Премьер-Лиге, в контрольной игре с казахстанским «Тоболом». Григорьев провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться, как и его партнеры. Игра завершилась вничью – 0:0.

Все дело в том, что Григорьева ростовчане решили отдать в аренду «Оренбургу» до конца сезона. Григорьев перешел в «Ростов» минувшим летом, но не сумел стать основным игроком, приняв участие лишь в 7 играх чемпионата и не забив ни одного гола. Зато Максим выходил на замену в историческом матче Лиги чемпионов, в котором его команда на берегу родного Дона обыграла мюнхенскую «Баварию» - 3:2.

Максим Григорьев в своей карьере так же выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив», привлекался в сборную России.

Обзор матча. Видео ФК "Оренбург".

