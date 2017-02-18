«ЛГТУ-Липецк» вновь признали грубой командой и оштрафовали

Желтую карточку умудрился получить даже один из руководителей, находясь на скамейке.

Штраф в 10 тысяч рублей придется заплатить мини-футбольному «ЛГТУ-Липецку» за слишком грубую игру в матче с «Хазаром» из Астрахани, который липчане выиграли на родном паркете – 3:1.

Решение оштрафовать липчан вынесла Ассоциация мини-футбола России за слишком большое количество желтых карточек, набранных «студентами» в этом матче.

Предупреждения получили вратарь Андрей Иванов, полевые игроки Никита Тулинов, Павел Назаров и Александр Ролдугин. «До кучи» схлопотал «горчичник» и начальник команды Эдуард Богомолов, сумевший допечь судью со скамейки запасных. Впрочем, желтая карточка Богомолова мало что меняет, поскольку в регламенте сказано, что наказание следует за четыре и более предупреждения.

Липчане не в первый раз страдают за грубую игру. В ноябрьском гостевом матче в Питере с «Политехом» (поражение – 4:7) «студенты» уже получили четыре желтые карточки, и тогда вынуждены были перечислить в кассу АМФР 5 тысяч рублей. Поскольку нарушение произошло повторно, то теперь сумма увеличена вдвое, а новая провинность будет стоить еще дороже.

«ЛГТУ-Липецк» является середняком высшей лиги и занимает 7-е место среди 13 команд конференции «Запад». Шансов на выход в финальную часть турнира практически не осталось, отставание от проходного 4-го места составляет пропасть в 12 очков. Свой последний матч подопечные Алексея Панфилова проиграли в столице дублю КПРФ – 2:7.