Общество

23 минуты назад

В Добринском районе состоялась акция по борьбе с наркоманией и алкоголизмом

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#трезвость
В Добринском районе состоялась акция по борьбе с наркоманией и алкоголизмом

В реабилитационном центре «Добринка» села Павловка Добринского района Липецкой области состоялась масштабная акция «Вместе против наркотиков!», направленная на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.

В рамках акции состоялись круглый стол по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма среди молодежи, а также расширенное заседание координационной антинаркотической комиссии с участием руководства района и представителей Добринского благочиния Русской Православной Церкви.

В начале перед собравшимися выступил глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, призвав всех вместе объединиться против опасной угрозы, так как наркомания и алкоголизм несут смерть людям и приводят к асоциальным явлениям в обществе. Добринский район имеет большой потенциал для развития, реализуются новые проекты, среди которых новый ДК в Плавице, 3D-кинотеатр, строящийся ледовый дворец, активно действует бассейн, создаются и другие условия для укрепления физического здоровья и духовно-нравственного развития жителей района.
Затем выступил главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Иванович Коростин, который рассказал об опасностях потребления психоактивных веществ и призвал молодежь сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Также выступил благочинный Добринского района протоиерей Александр Адоньев, отметивший роль Церкви в духовно-нравственном развитии человека, отметив пагубность увлечения алкоголем и наркотическими веществами.

Затем начал работу круглый стол, в рамках которого состоялось выездное расширенное заседание районной анти-наркотической комиссии, на которой подробно была рассмотрена ситуация с потреблением алкоголя и наркотиков на территории района. На территории Добринского района был отмечен небольшой рост количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем ведется активная пропаганда спорта и здорового образа жизни, 89% школьников вовлечено во внеучебную деятельность в секциях и кружках, во время выявляются и уничтожаются очаги произрастания дикорастущей конопли.

Заместитель главного врача по реабилитации Липецкого областного наркологического диспансера Афанасьева Татьяна Александровна, рассказала о реабилитационной программе, реализующейся в центре «Добринка». Центр «Добринка был создан в июне 2014 года Общероссийской общественной организацией «Российская наркологическая лига» при поддержке Министерства здравоохранения РФ и администрации Липецкой области в ходе реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В центре создана идеальная терапевтическая среда для эффективного прохождения курса реабилитации и комплексная система помощи в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями. Программа показывает очень хорошие результаты - большая часть прошедших реабилитацию, вернулась к нормальной здоровой жизни.

 Также в ходе круглого стола обсудили новые инициативы по развитию ЗОЖ и спорта на территории Добринского района, в том числе некоторые решения были реализованы незамедлительно. Так, например, работавшая в ходе проведения акции информационно-просветительская выставка «Мифы об алкоголе и табаке», подготовленная Липецким православным обществом «Трезвение», сразу же после завершения мероприятия была перевезена и установлена в районной библиотеке, где с ней теперь могут познакомиться многие жители Добринки. Также обсуждалось проведение нескольких массовых спортивных мероприятий на территории района, в том числе большого праздника всероссийского масштаба, посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией, в рамках которого состоится и большой фестиваль спорта и здорового образа жизни. Праздник состоится 23 июня на территории реабилитационного центра «Добринка».

Одновременно с проведением круглого стола состоялся тренинг для школьников
и студентов, который провели специалисты медицинской профилактики и психологи Липецкого областного наркологического диспансера.

Организаторами акции выступили Липецкий областной наркологический диспансер, Общероссийская общественная организация «Российская наркологическая лига», координационная антинаркотическая комиссия Добринского муниципального района, реабилитационный центр «Добринка» и православное общество «Трезвение».
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#трезвость

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