Спорт

11 минут назад

Девушка с пистолетом возвращается

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#Стрельба #Яскевич
Девушка с пистолетом возвращается

Любовь Яскевич вновь поднялась на пьедестал почета в чемпионате России.

Одна из самых известных липецких спортсменок участница Олимпийских Игр-2012 Любовь Яскевич выиграла «бронзовую» медаль чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в Ижевске.

Награду в стрельбе из пистолета с 25 метров Люба завоевала в сложный момент своей карьеры. В прошлом году ее исключили из состава сборной России и не дали возможности выступить на своей второй Олимпиаде в Рио. И вот теперь Яскевич вернулась и наверняка еще покажет всем, кто есть кто.

В квалификации Яскевич выбила 582 очка из 600 возможных, показав результат уровня мастера спорта международного класса. Затем в финале наша землячка набрала 21 балл и поднялась на третью строчку пьедестала почета.

Чемпионкой стала Анна Тимофеева (Самарская обл.) – 584 квалификация + 36 финал; второе место заняла Юлия Алипова (Москва) – 383+ 31.

Напомним, что коронным упражнением Яскевич является стрельба с 10 метров, в которой она, собственно, и представляла Россию на Олимпийских Играх в Лондоне. Так что в чемпионате России мы вполне можем рассчитывать еще на одну медаль Любы.

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#Стрельба #Яскевич

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