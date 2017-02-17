Магазин «радовал» ассортиментом гнилых фруктов

Даже видавшие виды проверяющие подивились такому количеству нарушений.

Руководителям магазина на улице Невского придется отвечать за многочисленные нарушения. Количество санитарных норм, которые грубо попирали в торговой точке, поразило даже проверяющих.

На общем фоне «мелочью» казались отсутствие ценников на часть ассортимента. Фруктовый ряд поражал своим внешним видом и характерным запахом: ассортимент гнилой продукции включал в себя бананы, мини-бананы, хурму, груши, помидоры, свеклу.

Не лучше обстояли дела и с торговлей рыбной продукцией. Кальмары, камбала, крабовые палочки были повторно заморожены, поэтому потеряли и свой вид, и питательные качества, но продолжали лежать на прилавках.

Информация обо всех нарушениях будет передана в «Роспотребнадзор» для принятия мер реагирования.