Общество

31 минуту назад

Магазин «радовал» ассортиментом гнилых фруктов

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#Торговля #нарушения
Магазин «радовал» ассортиментом гнилых фруктов

Даже видавшие виды проверяющие подивились такому количеству нарушений.

Руководителям магазина на улице Невского придется отвечать за многочисленные нарушения. Количество санитарных норм, которые грубо попирали в торговой точке, поразило даже проверяющих.

На общем фоне «мелочью» казались отсутствие ценников на часть ассортимента. Фруктовый ряд поражал своим внешним видом и характерным запахом: ассортимент гнилой продукции включал в себя бананы, мини-бананы, хурму, груши, помидоры, свеклу.

Не лучше обстояли дела и с торговлей рыбной продукцией. Кальмары, камбала, крабовые палочки были повторно заморожены, поэтому потеряли и свой вид, и питательные качества, но продолжали лежать на прилавках.

Информация обо всех нарушениях будет передана в «Роспотребнадзор» для принятия мер реагирования.

1 173
#Торговля #нарушения

Комментарии (1)

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шабаш

29 минут назад
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