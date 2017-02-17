31 минуту назад
Магазин «радовал» ассортиментом гнилых фруктов
Даже видавшие виды проверяющие подивились такому количеству нарушений.
На общем фоне «мелочью» казались отсутствие ценников на часть ассортимента. Фруктовый ряд поражал своим внешним видом и характерным запахом: ассортимент гнилой продукции включал в себя бананы, мини-бананы, хурму, груши, помидоры, свеклу.
Не лучше обстояли дела и с торговлей рыбной продукцией. Кальмары, камбала, крабовые палочки были повторно заморожены, поэтому потеряли и свой вид, и питательные качества, но продолжали лежать на прилавках.
Информация обо всех нарушениях будет передана в «Роспотребнадзор» для принятия мер реагирования.
шабаш