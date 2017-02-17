«Металлург» вернул одного из своих лидеров

Сегодня наша команда разразилась тремя трансферными новостями.

Сегодня в офисе ФК «Металлург» произошло событие, которого ждали многие липецкие любители футбола – контракт с нашим клубом заключил 24-летний полузащитник Роман Еремеев (на фото слева). Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Еремеев не нуждается в особом представлении. В 2014-16 годах уроженец Красного уже выступал за нашу команду, и быстро стал одним из лидеров «красно-черных». Прошлой зимой Роман отправился за мечтой о повышении в классе в клуб зоны «Урал-Поволжье» нижегородскую «Волгу-Олимпиец». Однако надежды разбились о быт – волжане пока не слишком близки к выходу в ФНЛ, а Еремеев не сумел завоевать прочное место в основном составе. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей, забил 1 гол и осенью расторг контракт по обоюдному согласию. Так же в биографии игрока значатся такие клубы, как «Академия» (Тольятти), «Динамо-М» (Москва), «Волгарь-Газпром» (Астрахань).

Безусловно, липецкие болельщики будут рады возвращению одного из своих любимцев – быстрый и креативный игрок в центре поля поможет команде Сергея Машнина.

Любопытен и другой факт. В прошлом сезоне Еремеев перешел в «Волгу» за денежную компенсацию, а вернулся – бесплатно. Получается, что наш клуб в очередной раз заработал на футболистах (Кутьин, Чертов, Поярков, Кортава, Гоцук, Еремеев), что во втором дивизионе почти никто не делает.

Есть и еще две важные трансферные новости. Сегодня забрал из клуба документы и покинул «Металлург» форвард Антон Крючков, отыгравший за нашу команду всего полгода. Зато был подписан контакт с еще одним сильным новобранцем – атакующим хавбеком Никитой Титовым из дубля ЦСКА.

Подробности этого трансфера и интервью с новичком, который является сыном известного хоккеиста, появятся на нашем сайте чуть позже.