45 минут назад
Специалисты заповедника издали книгу о долине реки Сухая Лубна
«Природа долины реки Сухая Лубна» — третья книга из серии «Уникальные природные территории Липецкой области» — вышла в эти дни в воронежском издательстве «Научная книга». Её авторами стали специалисты Липецкого областного музея природы и заповедника «Галичья гора».
Долина реки Сухая Лубна – одно из наиболее интересных и известных природных урочищ Верхнего Дона. На уникальность растительности долины и ее реликтовый характер первым обратил внимание С.В. Голицын, обследовавший урочище в 1938 году. Помимо флористической ценности оно также известно высоким видовым разнообразием грибов, беспозвоночных и позвоночных животных, а также как место обитания значительного числа редких и охраняемых видов. Особая ценность долины Сухой Лубны стала причиной того, что в 1969 году часть территории долины – урочище Быкова Шея — была включена в состав заповедника «Галичья гора», а несколько позже другие урочища долины стали охраняться в качестве ландшафтных и зоологических заказников и памятников природы.
Тираж книги 500 экземпляров. Но скачать электронную версию книги в формате pdf можно уже сейчас.
Планируется, что презентация книги в Лебедяни пройдёт в культурном центре «Дом Игумновых» и будет приурочена к Международному Дню рек.