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45 минут назад

Специалисты заповедника издали книгу о долине реки Сухая Лубна

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#Сухая Лубна #книга #Галичья Гора
Специалисты заповедника издали книгу о долине реки Сухая Лубна

«Природа долины реки Сухая Лубна» — третья книга из серии «Уникальные природные территории Липецкой области» — вышла в эти дни в воронежском издательстве «Научная книга». Её авторами стали специалисты Липецкого областного музея природы и заповедника «Галичья гора».

Как сообщают "Новости Лебедяни",  "На 354 страницах монографии поместилось 15 статей с описанием природных ресурсов долины реки Сухая Лубна, протекающей по южной границе Лебедянского района. На страницах книги впервые представлены обобщённые данные по ландшафтам, флоре и растительности, микобиоте, беспозвоночным и позвоночным животным этой территории, рассматриваются различные аспекты природопользования. Десятки цветных фотографий реки и её долины делают книгу прекрасным путеводителем для всех, кто интересуется природой родного края.

Долина реки Сухая Лубна – одно из наиболее интересных и известных природных урочищ Верхнего Дона. На уникальность растительности долины и ее реликтовый характер первым обратил внимание С.В. Голицын, обследовавший урочище в 1938 году. Помимо флористической ценности оно также известно высоким видовым разнообразием грибов, беспозвоночных и позвоночных животных, а также как место обитания значительного числа редких и охраняемых видов. Особая ценность долины Сухой Лубны стала причиной того, что в 1969 году часть территории долины – урочище Быкова Шея — была включена в состав заповедника «Галичья гора», а несколько позже другие урочища долины стали охраняться в качестве ландшафтных и зоологических заказников и памятников природы.

Тираж книги 500 экземпляров. Но скачать электронную версию книги в формате pdf можно уже сейчас.

Планируется, что презентация книги в Лебедяни пройдёт в культурном центре «Дом Игумновых» и будет приурочена к Международному Дню рек.
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#Сухая Лубна #книга #Галичья Гора

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