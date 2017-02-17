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В Липецкой области завтра откроют новый ЗАГС за 19 миллионов рублей

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#ЗАГС #свадьба
В Липецкой области завтра откроют новый ЗАГС за 19 миллионов рублей

Дворцы бракосочетания не открывали уже 5 лет.

Завтра,18 февраля в 13.00 на улице Ленина села Тербуны состоится торжественная церемония открытия нового Дворца бракосочетания.  Новые Дворцы бракосочетания в регионе не открывали уже 5 лет.

На строительство было направлено более 19 миллионов рублей (федеральный бюджет – более 1 миллиона рублей; областной бюджет – 15 миллионов рублей; местный бюджет – около 3 миллионов рублей). Площадь нового здания ЗАГС составляет около 300 квадратных метров. 

В церемонии открытия примут участие заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран, глава администрации Тербунского района Сергей Барабанщиков.

После церемонии открытия во Дворце состоятся торжественные церемонии бракосочетания и выдача свидетельств о рождении и поздравление родителей новорожденных.

В прежнем здании в 2016 году сотрудники ЗАГС села Тербуны оформили 757 актовых записей (рождение детей, браки, разводы, смерти и т.д.).



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#ЗАГС #свадьба

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