Лучший Учитель года - 2017 работает в школе №59

Абсолютным победителем городского профессионального конкурса "Учитель года - 2017" признан учитель математики школы №59 "Перспектива" Сергей Жбанов.

Сегодня педагоги прошли финальные конкурсные испытания. В своих мастер-классах они показали, как можно раскрывать и развивать творческие способности учащихся, научить ребят доброречию, как web-квест может способствовать усвоению учебного материала на уроках информатики, чему должна учить литература и многое другое. Во втором конкурсном испытании, "педагогическом совете", учителя высказывали свои точки зрения на вопросы, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов.

По итогам всех туров определились абсолютный победитель и победители в номинациях. Впервые в этом году для учителей, стаж которых не более трёх лет, была введена номинация "Дебют". Лучшим в ней стал учитель изобразительного искусства школы № 51 Ованес Минасян.

В номинации "Сердце отдаю детям" победу одержал учитель информатики и ИКТ школы № 48 Владимир Зацепин. Ольга Кондрахина, учитель географии лицея №44, была признана лучше в номинации "Вдохновение и педагогический артистизм". Профессионализм учителя русского языка и литературы школы №18 Елены Пироговой был высоко оценен в номинации "Традиции и новаторство". Ольга Тулаева, учитель русского языка и литературы гимназии №1 покорила всех в номинации "Учитель-исследователь".

Абсолютным победителем городского профессионального конкурса "Учитель года - 2017" признан учитель математики школы 59 "Перспектива" Сергей Жбанов. Теперь ему предстоят испытания в конкурсе "Учитель года Липецкой области", сообщает пресс-служба администрации города.