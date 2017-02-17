В Липецке прошла антирекламная акция запрещенных на экзаменах материалов

А ещё для девятиклассников провели психологические тренинги.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сегодня состоялось важное городское событие – единый информационный день «ОГЭ-2017: Знаю! Умею! Действую!». В его рамках во всех школах города прошли мероприятия, в которых приняли участие выпускники 9-х классов.



В их числе психологические тренинги «Знаешь – значит, сдашь», «На экзамен без страха», «Все в твоих руках», «Будь готов!», встречи со старшеклассниками «И я там был …», «ОГЭ из первых уст», интерактивная игра «Экзамер», работа творческой мастерской по выпуску агитационных плакатов «Сдавай ОГЭ честно!», интернет-путешествие «Интернет спешит на помощь», антирекламная акция запрещенных на ОГЭ материалов, создание интерактивного школьного портала «Гуглим вместе: ОГО! ОГЭ!», кинороликов и мультипликационных фильмов, знакомство с лайфхаками «Антистресс ОГЭ», др.



Департаментом образования был организован информационный вебинар «ОГЭ-2017: что нужно знать выпускнику?», в процессе проведения которого школьники услышали ответы на интересующие их вопросы и в режиме реального времени могли задать свои вопросы специалистам департамента образования.



По окончании вебинара состоялось общегородское анкетирование выпускников «ОГЭ-2017: что вы знаете?»: в режиме онлайн они ответили на вопросы анкеты, проверив свои знания о государственной итоговой аттестации.