Культура

сегодня, 16:34

В Липецком доме музыки открылась выставка картин

121
#выставка #художник
В Липецком доме музыки открылась выставка картин

В экспозиции представлено более двадцати работ.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, выставка работ учащихся Детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова открылась в Липецком доме музыки.

Совсем недавно обновленный Дом культуры строителей стал специализированным многофункциональным культурным центром, направленным на развитие современного исполнительского искусства, и теперь предоставляет молодым талантам возможность продемонстрировать свои творческие поиски и академическую школу городу. В экспозиции представлено более двадцати работ лучших учеников художественной школы по основным академическим специальностям – рисунок, живопись и композиция.

Выставка будет работать до 14 марта.

Фото culture48.ru
121
#выставка #художник

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

К 40-летию юннатского движения в Липецкой области презентуют выставку
#ГодЭкологии #библиотека #выставка
К 40-летию юннатского движения в Липецкой области презентуют выставку

сегодня, 16:27

Культура
Липчан бесплатно учат шутить
#стендап #ГородскойДворецМолодёжи #школа
Липчан бесплатно учат шутить

сегодня, 14:54

Культура
Липчанку покажут в «Голос. Дети»
#Голос #ГолосДети #шоу
Липчанку покажут в «Голос. Дети»

сегодня, 14:27

Культура