В Липецком доме музыки открылась выставка картин

В экспозиции представлено более двадцати работ.

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culture48.ru

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, выставка работ учащихся Детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова открылась в Липецком доме музыки.Совсем недавно обновленный Дом культуры строителей стал специализированным многофункциональным культурным центром, направленным на развитие современного исполнительского искусства, и теперь предоставляет молодым талантам возможность продемонстрировать свои творческие поиски и академическую школу городу. В экспозиции представлено более двадцати работ лучших учеников художественной школы по основным академическим специальностям – рисунок, живопись и композиция.Выставка будет работать до 14 марта.