К 40-летию юннатского движения в Липецкой области презентуют выставку

Библиотеки обсудят совместные проекты в Год экологии.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой облатси, в Липецкой областной юношеской библиотеке 21 февраля пройдет областной семинар «Работа библиотек с молодёжью в Год экологии». На семинаре библиотечные специалисты подведут итоги деятельности библиотек, работающих с молодежью в 2016 году, а также обсудят вопросы реализации совместных областных проектов в отчетном году. Вторая часть семинара будет посвящена перспективным направлениям работы с молодежью в Год экологии. В работе семинара примет участие методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Экологический центр «ЭкоСфера»Липецка, который познакомит коллег с инновационным опытом работы Центра по экологическому просвещению подрастающего поколения. В рамках семинара пройдет презентация развёрнутой выставки «Книга. Природа. Творчество» городского экологического центра «Экосфера», поготовленной к 40-летию юннатского движения в Липецкой области, а также практическое занятие «Библиотечный экологический квилт».