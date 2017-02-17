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Убийц Олега Пешкова Турция может выдать России
Замминистра юстиции РФ Максим Травников заявил, что подозреваемые в атаке на российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под вынесенный на ратификацию в Госдуме российско-турецкий договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче.
"Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено на территории нашей страны. В рамках сегодняшней ратификации как это смотрится на данном примере?", - спросил он.
"Потенциально лица, которые могут быть подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании этого договора", - ответил Травников.
"Но при этом сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия для выдачи по некоторым основаниям, в частности, в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по каким-то политическим или иным соображениям", - оговорился он.
В то же время замглавы Минюста отметил, что "Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан, и в этом плане она отличается от РФ".
"Поэтому потенциально лица, которые являются гражданами Турецкой республики или гражданами иных государств, которые укрываются на ее территории, которые подозреваются в совершении правонарушений, подпадают под этот договор", - подтвердил Травников.
Как был сбит российский Су-24
24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16 ВВС Турции.
Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был также потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.
Весной прошлого года турецкие СМИ распространили видеоролик с признанием турка Алпарслана Челика в убийстве российского пилота сбитого Су-24 Олега Пешкова.
Однако после помещения под стражу по делу о незаконном владении оружием он заявил, что лично не причастен к стрельбе по россиянину и не отдавал подобный приказ, а взял на себя ответственность, поскольку являлся командиром подразделения, члены которого открыли огонь.