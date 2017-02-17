Общество

26 минут назад

Полностью на карантин ушли уже 16 школ Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп
Полностью на карантин ушли уже 16 школ Липецка

На частичном карантине 78 классов в 26 школах.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу уже 16 школ города. Это общеобразовательные учреждения №8, 10, 12, 17, 18, 25, 31, 49, 51, 52, 54, 63, 66, 68, 69, 70. А частичный карантин охватил 78 классов в 26 школах.

Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
303
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (1)

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БАРДИЖ АНДРЕЙ

5 минут назад
КРЕСТНЫЙ ХОД НУЖЕН ГОРОДУ, ТОГДА ПОМОЖЕТ .
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