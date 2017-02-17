За ночь в Липецке снесли 20 торговых павильонов

Мэрия начала борьбу с "Шанхаем" не на шутку, но куда пойдут работать сотрудники киосков и павильонов которые сносят - неизвестно.





Часть владельцев согласилась добровольно выполнить требования о сносе, 20 незаконно установленных объектов были демонтированы и вывезены на «штрафстоянку» привлеченной подрядной организацией. Как известно, эта работа начата администрацией Липецка в минувшем году. За прошедший период с улиц города убрано 210 несанкционированных киосков.



Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, владельцев нелегальных торговых точек заблаговременно уведомляли о предстоящем сносе, в том числе, путем размещения информации в сети «Интернет».



Как уверяют работники и владельцы снесенных сегодня ночью павильонов, они уведомлений, кроме как черными красками по белому металлу ларьков о необходимости сноса, больше нигде не видели. К ним с постановлениями или еще каким документами никто не приходил.



Снос такого павильона, это, конечно, борьба с "Шанхаем", которая после визита в Липецк Валентины Матвиенко приобрела еще более глубокий смысл и власти города получили еще более "живительный пинок". Но, к сожалению, тем, кто за счет работы в таких "шанхаях" выживал, альтернатив предложено не было. Куда идти работать - они не знают. Ради таких в мэрии Липецка вряд ли кто будет собирать круглые столы и думать - куда их пристроить.



Как сообщал GOROD48 во время



Как сообщает администрация Липецка, городским управлением потребительского рынка продолжаются мероприятия по сносу незаконных нестационарных объектов в Липецке. В ночь с 16 на 17 февраля очистка территории проводилась в районе Центрального рынка.Часть владельцев согласилась добровольно выполнить требования о сносе, 20 незаконно установленных объектов были демонтированы и вывезены на «штрафстоянку» привлеченной подрядной организацией. Как известно, эта работа начата администрацией Липецка в минувшем году. За прошедший период с улиц города убрано 210 несанкционированных киосков.Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, владельцев нелегальных торговых точек заблаговременно уведомляли о предстоящем сносе, в том числе, путем размещения информации в сети «Интернет».Как уверяют работники и владельцы снесенных сегодня ночью павильонов, они уведомлений, кроме как черными красками по белому металлу ларьков о необходимости сноса, больше нигде не видели. К ним с постановлениями или еще каким документами никто не приходил.Снос такого павильона, это, конечно, борьба с "Шанхаем", которая после визита в Липецк Валентины Матвиенко приобрела еще более глубокий смысл и власти города получили еще более "живительный пинок". Но, к сожалению, тем, кто за счет работы в таких "шанхаях" выживал, альтернатив предложено не было. Куда идти работать - они не знают. Ради таких в мэрии Липецка вряд ли кто будет собирать круглые столы и думать - куда их пристроить.Как сообщал GOROD48 во время ночной спецоперации мэрии один из таких работников, на улице окажутся порядка 1000 человек - продавцов, экспедиторов, водителей и грузчиков. И как узнали сегодня предприниматели, следующими в очереди на "зачистку" - владельцы и работники вещего рынка "Спутник". А это еще несколько сотен человек.