Общество

42 минуты назад

За ночь в Липецке снесли 20 торговых павильонов

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#Шанхай #снос #безработица #трудоустройство #Рошен #павильоны #несанкционированная торговля
За ночь в Липецке снесли 20 торговых павильонов

Мэрия начала борьбу с "Шанхаем" не на шутку, но куда пойдут работать сотрудники киосков и павильонов которые сносят - неизвестно.

Как сообщает администрация Липецка, городским управлением потребительского рынка продолжаются мероприятия по сносу незаконных нестационарных объектов в Липецке. В ночь с 16 на 17 февраля очистка территории проводилась в районе Центрального рынка.

Часть владельцев согласилась добровольно выполнить требования о сносе, 20 незаконно установленных объектов были демонтированы и вывезены на «штрафстоянку» привлеченной подрядной организацией. Как известно, эта работа начата администрацией Липецка в минувшем году. За прошедший период с улиц города убрано 210 несанкционированных киосков.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, владельцев нелегальных торговых точек заблаговременно уведомляли о предстоящем сносе, в том числе, путем размещения информации в сети «Интернет».

Как уверяют работники и владельцы снесенных сегодня ночью павильонов, они уведомлений, кроме как черными красками по белому металлу ларьков о необходимости сноса, больше нигде не видели. К ним с постановлениями или еще каким документами никто не приходил.

Снос такого павильона, это, конечно, борьба с "Шанхаем", которая после визита в Липецк Валентины Матвиенко приобрела еще более глубокий смысл и власти города получили еще более "живительный пинок". Но, к сожалению, тем, кто за счет работы в таких "шанхаях" выживал, альтернатив предложено не было. Куда идти работать - они не знают. Ради таких в мэрии Липецка вряд ли кто будет собирать круглые столы и думать - куда их пристроить.

Как сообщал GOROD48 во время ночной спецоперации мэрии один из таких работников, на улице окажутся порядка 1000 человек - продавцов, экспедиторов, водителей и грузчиков. И как узнали сегодня предприниматели, следующими в очереди на "зачистку" - владельцы и работники вещего рынка "Спутник". А это еще несколько сотен человек. 

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#Шанхай #снос #безработица #трудоустройство #Рошен #павильоны #несанкционированная торговля

Комментарии (7)

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Гость

29 минут назад
Пусть торгуют в установленных местах. и не надо их жалеть они побогаче нас с вами.
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цирк

4 минуты назад
научи дурака богу молиться, он весь лоб расшибет, так и в этом случае -вот что значит фальсификация выборов
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гость

6 минут назад
А кто же крышует зелёные полатки? Вот это действительно Шанхай.
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Дрема

8 минут назад
Матвиенко сказала убрать снег,мусор и грязные,разбитые остановки ,чиновники с просоня услышали "УБРАТЬ" и убрали у липчан рабочие места и доход из семьи!!! Браво!!!!!!!!!!!!
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Сахарок

27 минут назад
Ясное дело- на Рашен!!!
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Сахарок

27 минут назад
Ясное дело- на Рашен!!!
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Сахарок

28 минут назад
Ясное дело- на Рашен!!!
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