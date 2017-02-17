В мире
45 минут назад
После смерти жизнь есть
111
Доказано британскими учеными.
Как пишет «Петербургский дневник», ученые из Великобритании после двух лет исследований заявили, что им удалось доказать существование жизни после смерти. Акцент был сделан на переживших клиническую смерть. Сами же пациенты сообщают, что после пережитой ими клинической смерти они не могли вспомнить о том, что происходило с ними в течении нескольких дней.
Исследователи изучили показатели двух тысяч пациентов, переживших клиническую смерть. Считается, что человеческий мозг перестаёт функционировать спустя полминуты после остановки сердца. Однако последний научный опыт позволил удостовериться в том, что человеческое сознание функционирует ещё три минуты после смерти.
В итоге ученые заявили, что даже после смерти тела человек сохраняет способность мыслить, а значит, физическая смерть – не конечный этап сознания. Медики выразили убежденность, что видения людей в момент остановки сердца являются не галлюцинациями, а воспоминаниями.
Исследователи изучили показатели двух тысяч пациентов, переживших клиническую смерть. Считается, что человеческий мозг перестаёт функционировать спустя полминуты после остановки сердца. Однако последний научный опыт позволил удостовериться в том, что человеческое сознание функционирует ещё три минуты после смерти.
В итоге ученые заявили, что даже после смерти тела человек сохраняет способность мыслить, а значит, физическая смерть – не конечный этап сознания. Медики выразили убежденность, что видения людей в момент остановки сердца являются не галлюцинациями, а воспоминаниями.
111