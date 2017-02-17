Розничная продажа алкоголя в городе снова будет ограничена

В областном центре снова ограничат розничную продажу алкогольной продукции. 19 февраля с 11.30 до 13.30 согласован митинг по адресу: г.Липецк, площадь Петра Великого.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Липецка.