Общество

53 минуты назад

Розничная продажа алкоголя в городе снова будет ограничена

388
#алкоголь
Розничная продажа алкоголя в городе снова будет ограничена

В областном центре снова ограничат розничную продажу алкогольной продукции. 19 февраля с 11.30 до 13.30 согласован митинг по адресу: г.Липецк, площадь Петра Великого.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


388
#алкоголь

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ГодЭкологии #библиотека #выставка
К 40-летию юннатского движения в Липецкой области презентуют выставку

4 минуты назад

Общество
Убийц Олега Пешкова Турция может выдать России
#Олег Пешков
Убийц Олега Пешкова Турция может выдать России

10 минут назад

Общество
Полностью на карантин ушли уже 16 школ Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
Полностью на карантин ушли уже 16 школ Липецка

34 минуты назад

Общество