Липчанка заплатила более 900 тысяч рублей за ущерб, причиненённый почвам

Земля была покрыта шлаком и срезом асфальта.

Как сообщает пресс-центр управления Россельхознадзора по Липецкой области, по решению Липецкого районного суда с гражданки А., арендатора земельного участка, взыскан ущерб, причиненный почвам, как объекту окружающей среды, в размере более 900 тысяч рублей, за то, что часть земельного участка без снятия плодородного слоя почвы покрыта шлаком и срезом асфальта.

Основной задачей отдела земельного надзора по Липецкой области является профилактика и предупреждение нарушений земельного законодательства.

Одно из таких нарушений - самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей в соответствии с ч.1 ст.8.6 КоАП РФ.

Например, при прокладке трубопровода в Добровском районе Липецкой области одним из ООО установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы при проведении земляных работ без соответствующего разрешения собственника. Юридическое лицо пыталось обжаловать постановление Управления Россельхознадзора по Липецкой области о привлечении к административной ответственности, но и районный суд, и Липецкий областной суд пришли к выводу, что ООО обязано было обратиться к администрации Добровского муниципального района Липецкой области с заявлением о выдаче разрешений на снятие плодородного слоя почвы, но не сделало этого.



Ещё одно нарушение - уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления в соответствии с ч.2 ст.8.6 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Следует помнить, что стихийные свалки, насыпи грунта, щебня, песка, прокладка дорог без снятия плодородного слоя почвы, проведение земельных работ с перемешиванием верхних слоев почвы с нижними, даже при наличии разрешения на добычу обераспространенных полезных исковаемых, приводит к порче земель. Приказом Минприроды России от 08.07.2010 N 238 утверждена Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, предназначенная для исчисления в стоимостной форме размера вреда, нанесенного почвам в результате нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Согласно указанной Методике рассчитывается сумма вреда, причиненного почвам виновным лицом, подлежащая возмещению в добровольном или судебном порядке. При этом, ущерб может быть взыскан как с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и с граждан, виновных в причинении вреда почвам.

Именно за такое нарушение и был взыскан упомянутый выше ущерб более 900 тысяч рублей, за то, что часть земельного участка без снятия плодородного слоя почвы покрыта шлаком и срезом асфальта.



Ещё одно нарушение - невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, за что предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, с наложением административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. Зарастание земель сорными растениями, выращивание сельскохозяйственных растений без применения каких-либо удобрения для восполнения показателей плодородия, излишняя пестицидная нагрузка и др. – все это является основанием для привлечения собственника (пользователя) к административной ответственности. При этом, в законодательстве не указан минимальный срок права пользования участком, по истечении которого наступает административная ответственность. Например, если земельный участок приобретен зимой, то весь комплекс агротехнических, агрохимических, мелиоративных мероприятий должен быть проведен уже в весенний полевой сезон. Если земля сдана в аренду, то законом предусмотрено привлечение к ответственности не только арендаторов земли, но и арендодателей.



Неиспользование же земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, является самостоятельным правонарушением и влечет административную ответственность по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ с наложением административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. Изменения, внесенные 03.07.2016г. в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", предусматривают сокращение с пяти до трех лет срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника, в случае если он не используется для сельскохозяйственного производства. Закон обязывает органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев со дня поступления от Россельхознадзора материалов о неустранении правонарушений, связанных с ненадлежащим использованием или неиспользованием земельного участка, обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже на торгах.





Как сообщает пресс-служба управления Россельхохнадзора, иногда особо «рьяные» землепользователи так увлекаются обработкой земли, что уничтожают лесомелиоративную систему, мешающую проезду техники. Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения, влечет административное наказание по ч.2 ст.10.10 КоАП РФ – в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

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