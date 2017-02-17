В России

56 минут назад

Найден труп африканского студента

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#убийство
Найден труп африканского студента

Начато расследование.

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту убийства иностранного студента, сообщает СУ СК по региону.

Накануне вечером у дома по улице А. Кутуя города Казани обнаружено тело 24-летнего гражданина Республики Чад студента Казанского (Поволжского) Федерального Университета, с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмы. По данному факту в следственном отделе по Советскому району города Казани СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время принято решение о передаче уголовного дела в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
131
#убийство

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