Общество

сегодня, 15:14

25 пенсионерок отметили 90-летие лыжным пробегом

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#юбилей #Лыжи #пробег
25 пенсионерок отметили 90-летие лыжным пробегом

Юбиляру первому в Липецкой области было присвоено звание Героя Социалистического труда.

В Грязях сегодня прошёл лыжный пробег, посвященный 90-летию Героя Социалистического Труда Бориса Батищева. Как рассказала GOROD48 руководитель Центра социальной защиты населения Грязинского района Наталья Зелененко, на лыжи встали 25 пенсионерок - членов клуба «Преображение». Также к ним присоединились 10 школьников и любители скандинавской ходьбы.

Борис Михайлович Батищев родился 12 февраля 1927 года в городе Грязи Липецкой области. Работать начал после окончания средней школы учеником слесаря в паровозном депо железнодорожной станции Грязи. В 1952 году стал машинистом, через 5 лет - старшим машинистом, и вся его дальнейшая трудовая жизнь прошла на железной дороге.

Машинист Борис Батищев возглавил комсомольско-молодежную бригаду. Восстановили старый паровоз, стали перевозить грузы, брали составы в 2-3 раза больше нормы. Опыт бригады Батищева изучали машинисты всей страны.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, в 1959 году за выдающиеся успехи в развитии железнодорожного транспорта 32-летнему машинисту Борису Батищеву - первому в Липецкой области - было присвоено звание Героя Социалистического труда c вручением Ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

На пенсию Борис Батищев вышел в 1982 году, он и сейчас живёт в Грязях. 
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#юбилей #Лыжи #пробег

Комментарии (1)

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слава партии

44 минуты назад
догоним и даже перегоним ....
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