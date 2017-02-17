Общество
сегодня, 15:14
Стас Пьеха решил «закадрить» липчанку
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Но тут вмешался вернувшийся из армии парень девушки из Липецка.
Как сообщает "Мир Новостей", во время записи очередного выпуска телепроекта «Ты супер!» Стас Пьеха попал в весьма щекотливую ситуацию.
"Популярный исполнитель, который входит в состав жюри музыкального проекта, не так давно вновь обрел статус завидного холостяка. Вот коллеги и решили, что называется, подсобить молодому человеку, однако услуга оказалась медвежьей.
Одна из участниц программы, девушка из Липецкой области, так хорошо пела и танцевала и настолько очаровала членов жюри своими вокальными данными и провинциальной непосредственностью, что певица Елка сразу стала сватать ее Стасу Пьехе.
Певец-наставник поначалу отнекивался, однако затем стал расспрашивать самодеятельную певицу о ее родителях, братьях и сестрах, друзьях и подругах. Все вроде уже шло к хеппи-энду, но неожиданно в студии появился только что вернувшийся из армии жених девушки.
Даже бывалого Стаса этот факт немного смутил, а «сводница» Елка отшутилась: мол, если бы не стали девушку сватать, может быть, парень и не вошел бы в студию, а ждал свою невесту на улице. В общем, до серьезного конфликта дело не дошло, хотя напряжение в воздухе так и витало", пишет издание.
Фото: © SPUTNIK/ НИНА ЗОТИНА
"Популярный исполнитель, который входит в состав жюри музыкального проекта, не так давно вновь обрел статус завидного холостяка. Вот коллеги и решили, что называется, подсобить молодому человеку, однако услуга оказалась медвежьей.
Одна из участниц программы, девушка из Липецкой области, так хорошо пела и танцевала и настолько очаровала членов жюри своими вокальными данными и провинциальной непосредственностью, что певица Елка сразу стала сватать ее Стасу Пьехе.
Певец-наставник поначалу отнекивался, однако затем стал расспрашивать самодеятельную певицу о ее родителях, братьях и сестрах, друзьях и подругах. Все вроде уже шло к хеппи-энду, но неожиданно в студии появился только что вернувшийся из армии жених девушки.
Даже бывалого Стаса этот факт немного смутил, а «сводница» Елка отшутилась: мол, если бы не стали девушку сватать, может быть, парень и не вошел бы в студию, а ждал свою невесту на улице. В общем, до серьезного конфликта дело не дошло, хотя напряжение в воздухе так и витало", пишет издание.
Фото: © SPUTNIK/ НИНА ЗОТИНА
2 808
п
Ну и шо?!