Общество

сегодня, 15:14

Стас Пьеха решил «закадрить» липчанку

2 808
#Стас Пьеха
2
Стас Пьеха решил «закадрить» липчанку

Но тут вмешался вернувшийся из армии парень девушки из Липецка.

Как сообщает "Мир Новостей", во время записи очередного выпуска телепроекта «Ты супер!» Стас Пьеха попал в весьма щекотливую ситуацию.

"Популярный исполнитель, который входит в состав жюри музыкального проекта, не так давно вновь обрел статус завидного холостяка. Вот коллеги и решили, что называется, подсобить молодому человеку, однако услуга оказалась медвежьей.

Одна из участниц программы, девушка из Липецкой области, так хорошо пела и танцевала и настолько очаровала членов жюри своими вокальными данными и провинциальной непосредственностью, что певица Елка сразу стала сватать ее Стасу Пьехе.

Певец-наставник поначалу отнекивался, однако затем стал расспрашивать самодеятельную певицу о ее родителях, братьях и сестрах, друзьях и подругах. Все вроде уже шло к хеппи-энду, но неожиданно в студии появился только что вернувшийся из армии жених девушки.

Даже бывалого Стаса этот факт немного смутил, а «сводница» Елка отшутилась: мол, если бы не стали девушку сватать, может быть, парень и не вошел бы в студию, а ждал свою невесту на улице. В общем, до серьезного конфликта дело не дошло, хотя напряжение в воздухе так и витало", пишет издание.

Фото: © SPUTNIK/ НИНА ЗОТИНА


2 808
#Стас Пьеха
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

п

50 минут назад
Ну и шо?!,
ответить

Ну и шо?!

сегодня, 15:26
Еслиб он липецкого парня закадрил, тут бы упоротые коментаторы вопли подняли. Событие планетарного масштаба. Третьесортная звезда. Пусть презервативы не забудет.
ответить

Еще в рубрике

Убийц Олега Пешкова Турция может выдать России
#Олег Пешков
Убийц Олега Пешкова Турция может выдать России

6 минут назад

Общество
Полностью на карантин ушли уже 16 школ Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
Полностью на карантин ушли уже 16 школ Липецка

30 минут назад

Общество
За ночь в Липецке снесли 20 торговых павильонов
#Шанхай #снос #безработица
За ночь в Липецке снесли 20 торговых павильонов

42 минуты назад

Общество