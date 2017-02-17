В Чаплыгине провели краеведческий час

Краеведческий час «Славное имя земли Раненбургской», посвященный 185-летию со дня рождения русского историка Д. И. Иловайского (1832 – 1920 гг.) был проведен работниками районной библиотеки в Чаплыгинском филиале общества слепых.

"Собравшиеся с интересом и вниманием послушали о жизни, о научной работе нашего земляка Д. И. Иловайского. Историк, педагог, гражданин, патриот – Иловайский много сделал для того, чтобы потомки всегда помнили историю своего Отечества, историю родного края. Д. И. Иловайский с успехом защитил диссертацию «История Рязанского княжества», написал «Историю России» в нескольких томах. Но настоящую славу Дмитрию Ивановичу принесли составленные им гимназические учебники, но которым несколько десятилетий подряд училась вся Россия. Вся долгая жизнь Иловайского – пример беззаветного служению России, своему народу. «Учился, учил, писал – вот вся сущность». Такой итог своей жизни подвел сам Иловайский Д. И. Не осталась без внимания собравшихся книжная выставка «Патриот России», на которой были представлены книги, газетный фотоматериал, рассказывающий о нашем земляке", сообщили в администрации района.