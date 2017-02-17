В России

сегодня, 14:59

Ставка по ипотеке будет понижена

140
#Ипотека #банк #ставка
Ставка по ипотеке будет понижена

Ждать ли покупателей?

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках конференции "Инновации рынка недвижимости". Эта ставка актуальна при покупке нового жилья. Если рассматривать вторичный рынок, то ставка будет чуть больше - 10,75-12,25 процента годовых.

Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник в комментарии НСНзаявил, что россияне являются одними из самых надёжных ипотечных заёмщиков в мире.

В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.
140
#Ипотека #банк #ставка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Найден труп африканского студента
#убийство
Найден труп африканского студента

сегодня, 15:28

В России
Путин встретился с «отставленными» губернаторами
#Отставка #встреча #Кремль
Путин встретился с «отставленными» губернаторами

сегодня, 15:09

В России
«ВКонтакте» предложит пользователям сервис вызова такси
«ВКонтакте» предложит пользователям сервис вызова такси

сегодня, 12:45

В России