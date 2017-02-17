В России
сегодня, 14:59
Ставка по ипотеке будет понижена
Ждать ли покупателей?
Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках конференции "Инновации рынка недвижимости". Эта ставка актуальна при покупке нового жилья. Если рассматривать вторичный рынок, то ставка будет чуть больше - 10,75-12,25 процента годовых.
Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник в комментарии НСНзаявил, что россияне являются одними из самых надёжных ипотечных заёмщиков в мире.
В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.
Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник в комментарии НСНзаявил, что россияне являются одними из самых надёжных ипотечных заёмщиков в мире.
В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.