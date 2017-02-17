Полицейские просят помощи в опознании погибшего

Тело нашли у дороги «Липецк – Лебедянь».

Отделом полиции № 4 УМВД России по городу Липецку устанавливается личность мужчины, чей скелитированный труп был обнаружен 31 декабря 2013 года в логу у дороги «Липецк – Лебедянь».

На останках находилась следующая одежда: белая рубашка на перламутровых пуговицах в тонкие, вертикальные, коричневые полосы, хлопчатобумажная. Рукава рубашки закатаны в верхней трети предплечья, брюки темно-синие джинсовые, с темно-коричневым кожаным ремнем с белой пряжкой. В области пояса по задней поверхности нашивка прямоугольной формы, коричневого цвета, из кожзаменителя с надписью «WRANGLER».

По результатам исследования установлен предположительный возраст 30-39 лет погибшего и его возможный рост - около 176 сантиметров.

Для установления родственных сходств, произведена генетическая экспертиза и выделен тип ДНК.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного мужчины, позвонить по телефону 8(4742)34-66-04, 34-52-50