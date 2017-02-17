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сегодня, 15:10

Проломивший женщине-водителю голову липчанин получил два года заключения

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#избиение #ДТП
Проломивший женщине-водителю голову липчанин получил два года заключения

В результате автоледи стала инвалидом и потерпевшей по уголовному делу о причинении ее здоровью тяжкого вреда.

Сегодня в Правобережном районном суде Липецка вынесли приговор мужчине, отправившего в нокаут женщину, ставшую виновницей автомобильной аварии с его участием.

ДТП случилось 28 октября 2015 года на площади Плеханова в Липецке. Водитель "ВАЗ-21099" Ирина Пономарева, нарушив Правила дорожного движения, стала виновницей столкновения с автомобилем "Фольксваген-Джетта". В результате аварии пассажир иномарки, Владимир Ромадин, получил ранения лица осколками лобового стёкла.

Мужчина выскочил из поврежденной машины, подбежал к автомобилю отечественного производства и стал в приступе ярости пинать его ногами. 44-летний начальника отдела реализации недвижимости АО "Свой дом" разбил кулаком и несколько стёкол. Затем "бюджетник" переключил своё внимание на автоледи. Когда та вышла из машины, чтобы выставить аварийные знаки, мужчина ударил её ногой в бедро. Такого наказания ему показалось мало и он ударил Ирину кулаком в лицо. Женщина навзничь грохнулась затылком об асфальт и потеряла сознание.

Ирину Пономареву госпитализировали. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга и множественные переломы костей черепа, повредивших мозг. 33-летнему менеджеру клининговой компании «Ден» для спасения жизни потребовалась трепанация черепа. В результате женщина стала инвалидом.

В отношении Ромадина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью.

Ни в предварительном, ни в судебном следствии Владимир Ромадин своей вины в причинением вреде здоровью Ирины Пономаревой не признал. Мужчина пытался убедить полицию и суд в том, что травмы головы женщина получила либо в ДТП, либо от падения с высоты собственного роста, хотя и не отрицал под давлением показаний очевидцев нападение на потерпевшую. Косвенным признанием его вины стало и то, что служащий АО "Свой дом" выплатил потерпевшей во время её пребывания в больнице 200 000 рублей.

Суд пришёл к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. И приговорил не сумевшего держать себя в руках водителя к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

На осуждённого, до конца не верившего в такой исход событий, наручники одели прямо в зале суда. 
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#избиение #ДТП

Комментарии (6)

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Хм

18 минут назад
Нужно еще пожизненно лишить этого психа прав на управления транспортными средствами (всех категорий).
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зоя

23 минуты назад
На его голове всей родней попрыгать бы не мешало
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велен

30 минут назад
нормально!у него морда прям петушиная! на зоне к своим прибьется быстро
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кикимора

39 минут назад
Его так же надо сделать инвалидом. Он моральный урод.
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алексец

59 минут назад
Этому дебилу ноги переломать не мешало бы
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этот Ромадин

сегодня, 15:30
моральный урод
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