В Липецке проверяют владельцев оружия

15 февраля в Липецке началась очередная операция по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Сотрудники лицензионно – разрешительной службы управления Росгвардии по Липецкой области совместно с полицией в эти дни проверяют, насколько тщательно владельцы гражданского оружия соблюдают правила его хранения, ношения и перевозки. Рейд проводился на территории, подведомственной отделам полиции № 2, 3, 7 и 8.

По словам начальника Центра лицензионно – разрешительной работы по Липецку областного управления Росгвардии Алексея Копытина, чаще всего владельцы нарушают сроки перерегистрации имеющегося у них оружия. Другое серьезное нарушение – хранение «стволов» вне специального сейфа. Только за первый день рейда сотрудники Росгвардии и полицейские изъяли у злостных нарушителей 4 единицы оружия – как охотничьего, так и травматического. Во всех случаях составлены протоколы об административных правонарушениях.

Сотрудники лицензионно – разрешительной службы хотели бы предупредить обладателей легальных арсеналов: в соответствии с последними изменениями в административном законодательстве лицензия, просроченная хотя бы на один день, означает конфискацию оружия в пользу государства, плюс штраф в три тысячи рублей.

Нынешний рейд продлится до 21 февраля, однако уже с марта проверки соблюдения владельцами оружия соответствующих норм российского законодательства будут проводиться регулярно, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Липецкой области.









