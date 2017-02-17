Общество

25 минут назад

Липецкие МФЦ снова в почете

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#Рейтинг #МФЦ
Липецкие МФЦ снова в почете

Пальма первенства — за воронежцами.

Минэкономразвития России представило рейтинг регионов по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по данным за IV квартал 2016 года.

Лидерами по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ в IV квартале 2016 стали Воронежская область, Москва и Липецкая область, сообщает Министерство экономического развития России. В первую десятку также вошли Томская, Калининградская и Ростовская области, республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Северная Осетия, Татарстан и Тверская область.

Субъекты Российской Федерации оценивались по 8 показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие Правилам организации деятельности МФЦ и единому фирменному стилю и т.д. Кроме того, в рейтинге учитывалось использование регионами Информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.

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#Рейтинг #МФЦ

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