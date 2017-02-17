Почти две трети малоимущих семей в Липецкой области — с детьми

Более половины из тех, кто находится в Липецкой области за чертой бедности, живут в городах (52,8%). Такая ситуация характерна в целом для страны — среди малоимущих горожанами являются 69,3%. Об этом сообщает Росстат в исследовании «Социально-экономические индикаторы бедности-2016».﻿

Доля малоимущих семей без детей составляет 39,3%, в 60,7% семей есть дети до 16 лет. Кроме того, 40,1% живущих за чертой бедности — это экономически неактивные липчане.

В среднем на человека в малоимущих домохозяйствах приходилось ежемесячно 6734 рублей располагаемых ресурсов. Дефицит ресурсов в расчете на человека составлял 1891 рублей, а в целом на одно домохозяйство — 6903,9 рублей в месяц.

Жилищные условия малоимущих жителей Липецкой области оказались чуть лучше, чем в целом по стране — на одного человека у нас приходилось 16,2 кв. метров жилья против 15,8 кв. метров общероссийских. Самыми обеспеченными по жилью оказались жители Ингушетии, где на одного малоимущего приходилось 22,2 кв. метра, в наиболее стесненных условиях оказались жители Калужской области (12,2 кв. метра). В Липецкой области треть малоимущих занимают в среднем от 15,1 кв. метра до 20 кв. метров, у 2,8% площадь жилья превышает 40,1 кв. метров на человека. В то же время 3,8% ютятся на площади менее 9 кв. метров на одного липчанина. Впрочем, в среднем по России таковых 9,3%, а в Калужской области — 27,7%.

За год один член малоимущей семьи съедал 85,7 кг хлеба, круп и макарон, 52,6 кг картофеля, 83 кг овощей, 45,1 кг фруктов, 57,5 кг мяса, 161,4 кг молока и молочной продукции, 216 яиц, 12,7 кг рыбы, 24,4 кг сахара, 10 кг растительного масла. Малоимущие липчане экономили на хлебе и крупах, овощах, фруктах, мясе, молоке и рыбе: в целом по региону потребление хлеба и круп составляло 100 кг, овощей — 110,2 кг на человека, фруктов — 71,4 кг, мяса — 80,5 кг, молока — 248,1 кг, рыбы — 23,7 кг.

Самыми большими были траты на мясо — 26,9% всех расходов на питание. На хлеб, крупы и макароны уходило 16,4%, на молоко и молочные продукты — 14,1%. Самая маленькая доля уходила на растительное масло — 2,2%.