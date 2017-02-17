Общество

сегодня, 13:35

Липчане — одни из самых буйных в Центральном Черноземье

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#Рейтинг #исследование
Липчане — одни из самых буйных в Центральном Черноземье

Представлены данные рейтинга душевного здоровья.

Как сообщает "Life", Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского предоставил статистику душевного здоровья россиян. Он основан на данных об обратившихся за психиатрической помощью и находящихся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Липецкая область в рейтинге «буйных» заняла 36 место. Из 100 000 липчан заболеваниями по теме страдают 2 935 земляков. Среди регионов Центрального Черноземья самые плохие данные у Воронежской области: 12 место и 3 394 больных на 100 000 населения. Курская область заняла 57 строчку, это «бронза» среди соседей по Центральному Черноземью. Белгородцы и тамбовчане на 59 и 60 местах, соответственно.

Как отмечают исследователи, хуже всего ситуация с душевным спокойствием обстоит в Алтайском крае, в Чукотском автономном округе, ЯНАО, в Пермском и Краснодарском краях, в Тверской и Ивановской области.
4 601
#Рейтинг #исследование

Комментарии (4)

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толпой буйные

21 минуту назад
а как по одиночки так трусы трусами
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Ваш липчанин

сегодня, 13:48
Ребят го мм собираю пати 2 звезды
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плеханово

18 минут назад
у нас в больнице самые буйные пациенты саша, цирк, алтух, лев-толстовская чинуша и библиотекарша ленка-147 процентов
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цирк

сегодня, 13:48
передачи для даунов -давай поженимся и пусть говорят делают свое дело на-149 процентов
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