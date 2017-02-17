Анекдот из Волово: жена проучила мужа скалкой

Семейная ссора дошла до суда.

Дело по сцене из классического анекдота о семейной жизни пришлось рассматривать в Воловском судебном участке Тербунского района. В производства суда попало обвинение в отношении местной жительницы.



Как было установлено органами дознания, семейная ссора разыгралась в селе. Словесный конфликт быстро перерос в рукоприкладство. В отличие от банального сценария с возвращением пьяного мужа, здесь главной героиней выступила супруга. Пьяная липчанка бросилась на своего гражданского мужа с предметом женского быта: в руках у нее была скалка. Буйная хозяйка порядочно проучила несговорчивого сожителя. Мужчине пришлось обращаться к врачам. Медики диагностировали у него причинение легкого вреда здоровью.



В этом случае у анекдотической ситуации случился счастливый финал. Если не считать синяков от скалки. В ходе выяснения ситуации потерпевший отозвал претензии. В итоге суд постановил прекратить дело в связи с примирением сторон.

