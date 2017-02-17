Общество
12 минут назад
«Инсулина осталось на 3-4 дня. А потом кома. И смерть»
Липчанин Виталий Попков с 25-го января не может отоварить в аптеке льготный рецепт.
44-летний житель Липецка Виталий Попков болен сахарным диабетом первого типа с 2013 года. Каждый прием пищи и даже перекус у него сопровождается инъекцией инсулиносодержащих препаратов. По этой причине он стал безработным. Безденежного больного спасают лишь льготные (бесплатные) рецепты на «Левемир» и «Хумулин Регуляр», которые он отоваривает либо в аптечном пункте при 1-й городской поликлинике, либо в аптеке №1 ОГУП «Липецкфармация».
- 25 января мне выписали новые рецепты. Однако лекарств мне не выдали. Сказали в аптеке, что в облздраве нет средств на закупки инулиносодержащих препаратов. А на телефон «горячей линии» в облздрав я не дозвонился, - говорит Виталий.
По его словам, инсулина у него осталось на 3-4 дня.
- А потом кома. И смерть.
Бездействие чиновников он считает преступным. Говорит, что диабетики никому не нужны, что такие, как он - обуза для бюджета.
- В Липецке примерно пять тысяч больных сахарным диабетом первого типа, инсулинозависимых. Те, кто более диабетом, желают руководителям облздрава также заболеть, чтобы на себе прочувствовать, как это, остаться без лекарств.
Конечно, он может купить нужные ему лекарства, а не ждать, когда «выстрелит» его бесплатный рецепт. Например, он так и поступает в случае с иголками для инъекций: по рецепту он не может получить их вот уже с полгода. А потому импортная безболезненная одноразовая игла им, Попковым, используется несколько раз, пока может прокалывать кожу.
- Сто штук - 800 рублей, - показывает он корреспонденту GOROD48 упаковку с иглами.
Можно купить и «Левемир» - один шприц-«ручка» стоит 600 рублей. Свободно продается и «Хумулин Регуляр» по цене 800 рублей за тюбик. В месяц Попкову требуется по четыре таких «ручки» каждого вида.
- Если не есть, можно сэкономить на лекарствах. Вот я и ем по два раза в день. Ущемляю себя, чтобы лекарств хватило чуть подольше, - говорит диабетик.
… Заведующая аптекой №1 ОГУП «Липецкфармация» Марина Зубакова отказалась прокомментировать ситуацию с отсутствием у них инсулина. А вот что сообщила GOROD48 заместитель директора этой организации Ирина Котова:
- Эндокринологи первой поликлиники пригласили всех больных сахарным диабетом на консультации по переходу на новые препараты для их лечения. А вот Виталий Попков к врачам почему-то не пришел.
Выходит, раз больных переводят на новые схемы лечения, в обеспечении привычными им инсулиносодержащими препаратами случился сбой? Ведь не далее как на прошлой неделе Ирина Котова уже спасала одного героя публикации на GOROD48 от инсулиновой комы, обеспечив нуждающегося лекарством, в котором ему отказали в аптеке.
- Какого-то одного привычного для больных сахарным диабетом препарата действительно в аптеках нет. Но появились другие, не менее действенные, - сказала заместитель директора ОГУП «Липецкфармация».
В областном управлении здравоохранения GOROD48 заверили в том, что в понедельник, 20 февраля, в аптеке №1 Виталий Попков получит все назначенные ему лекарства бесплатно.
- Ни о каком системной сбое в поставках инсулиносодержащих препаратов, равно как и поставках других лекарств льготным категориям населения, речи не идет. В регионе сахарным диабетом больны десятки тысяч человек. Был бы системный сбой, телефоны вашей редакции раскалились бы докрасна, - прокомментировал ситуацию и.о. руководителя облздрава Юрий Шуршуков.
- 25 января мне выписали новые рецепты. Однако лекарств мне не выдали. Сказали в аптеке, что в облздраве нет средств на закупки инулиносодержащих препаратов. А на телефон «горячей линии» в облздрав я не дозвонился, - говорит Виталий.
По его словам, инсулина у него осталось на 3-4 дня.
- А потом кома. И смерть.
Бездействие чиновников он считает преступным. Говорит, что диабетики никому не нужны, что такие, как он - обуза для бюджета.
- В Липецке примерно пять тысяч больных сахарным диабетом первого типа, инсулинозависимых. Те, кто более диабетом, желают руководителям облздрава также заболеть, чтобы на себе прочувствовать, как это, остаться без лекарств.
Конечно, он может купить нужные ему лекарства, а не ждать, когда «выстрелит» его бесплатный рецепт. Например, он так и поступает в случае с иголками для инъекций: по рецепту он не может получить их вот уже с полгода. А потому импортная безболезненная одноразовая игла им, Попковым, используется несколько раз, пока может прокалывать кожу.
- Сто штук - 800 рублей, - показывает он корреспонденту GOROD48 упаковку с иглами.
Можно купить и «Левемир» - один шприц-«ручка» стоит 600 рублей. Свободно продается и «Хумулин Регуляр» по цене 800 рублей за тюбик. В месяц Попкову требуется по четыре таких «ручки» каждого вида.
- Если не есть, можно сэкономить на лекарствах. Вот я и ем по два раза в день. Ущемляю себя, чтобы лекарств хватило чуть подольше, - говорит диабетик.
… Заведующая аптекой №1 ОГУП «Липецкфармация» Марина Зубакова отказалась прокомментировать ситуацию с отсутствием у них инсулина. А вот что сообщила GOROD48 заместитель директора этой организации Ирина Котова:
- Эндокринологи первой поликлиники пригласили всех больных сахарным диабетом на консультации по переходу на новые препараты для их лечения. А вот Виталий Попков к врачам почему-то не пришел.
Выходит, раз больных переводят на новые схемы лечения, в обеспечении привычными им инсулиносодержащими препаратами случился сбой? Ведь не далее как на прошлой неделе Ирина Котова уже спасала одного героя публикации на GOROD48 от инсулиновой комы, обеспечив нуждающегося лекарством, в котором ему отказали в аптеке.
- Какого-то одного привычного для больных сахарным диабетом препарата действительно в аптеках нет. Но появились другие, не менее действенные, - сказала заместитель директора ОГУП «Липецкфармация».
В областном управлении здравоохранения GOROD48 заверили в том, что в понедельник, 20 февраля, в аптеке №1 Виталий Попков получит все назначенные ему лекарства бесплатно.
- Ни о каком системной сбое в поставках инсулиносодержащих препаратов, равно как и поставках других лекарств льготным категориям населения, речи не идет. В регионе сахарным диабетом больны десятки тысяч человек. Был бы системный сбой, телефоны вашей редакции раскалились бы докрасна, - прокомментировал ситуацию и.о. руководителя облздрава Юрий Шуршуков.