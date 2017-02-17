Общество

29 минут назад

Фонд капитального ремонта Липецкой области стал членом АРОКР

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#ФКР
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Фонд капитального ремонта Липецкой области стал членом АРОКР

Фонд капитального ремонта Липецкой области получил свидетельство о вступление в Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Ассоциация региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) создана в феврале 2016 года при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса РФ. Это некоммерческая организация, которая призвана объединить специалистов сферы капитального ремонта всех субъектов РФ, что поможет региональным операторам совместно решать актуальные вопросы, обмениваться опытом. В руководящие органы Ассоциации помимо представителей Минстроя РФ, входят депутаты Государственной думы РФ, ведущие эксперты в сфере ЖКХ.

Кроме того, создан интерактивный чат для делового общения между собой руководителей Фондов, специалистов АРОКР, кураторов Минстрой в вопросах реализации программы капитального ремонта, обсуждение проблемных моментов и их решение, обмен опытом и лучшими практиками.

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150
#ФКР
1

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