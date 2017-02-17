«ВКонтакте» предложит пользователям сервис вызова такси

«Яндекс.Такси» и Gett будут интегрированы в популярную социальную сеть.

К многочисленным функциям социальной сети «ВКонтакте» может добавиться еще и возможность вызова такси. «Известия» выяснили, что в популярную соцсеть будут интегрированы сервисы «Яндекс.Такси» и Gett. Другими словами, не выходя со своей странички пользователь сможет заказать машину к подъезду.



— Главная цель «ВКонтакте» — надолго оставить пользователей в своем приложении. «ВКонтакте» превратился в зрелый проект, с идеологией интернет-портала и теперь будет пытаться предоставлять всё, что есть у конкурентов. Идет борьба за время пользователя, — рассказал «Известиям» аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Участники нового проекта пока подробности новшества не комментируют.

Инициатива «ВКонтакте» напоминает собой стратегию китайского чата WeChat, вобравшего в себя множество различных сервисов, отмечают эксперты.

— Сейчас это работает так: переписываешься ты с другом в чате, вы захотели где-нибудь встретиться, сразу выбрали в чате кафе, нажали на кнопку «вызвать такси». Пока вы едете на место, играете в мессенджере в игру. Доехав, оплачиваете через WeChat такси. Придя в кафе, можно просканировать QR-код со стола с помощью того же WeChat и в появившемся в смартфоне меню сделать заказ, — рассказал управляющий партнер фонда Russian Ventures Евгений Гордеев.