В России

57 минут назад

Медуслуги для стариков становятся менее доступны

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#здравоохранение
Медуслуги для стариков становятся менее доступны

﻿﻿Пожилые люди стали реже ходить в поликлиники, поскольку медуслуги стали менее доступны.

Об этом газете «Известия» сообщил директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По мнению экспертов фонда такая ситуация приводит к тому, что заболевания стали выявляться в запущенной форме, что привело к росту госпитализаций пожилых людей. За пять лет число посещений поликлиник стариками упало на 26,3%, зато на 7,5% выросло количество госпитализированных.

«До медицинских учреждений пожилым людям часто просто не под силу добраться, врачи-специалисты принимают далеко от дома. В результате заболевания выявляются несвоевременно и в более запущенной форме, когда амбулаторное лечение не помогает. Поэтому требуется госпитализация с оказанием специализированной, более дорогой медпомощи», — рассказывает Гаврилов.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, а рост цен на медицинские услуги составил 20%.

С другой стороны, директор Российского геронтологического научно-клинического центра при Минздраве РФ Ольга Ткачева уверена, что рост госпитализаций говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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#здравоохранение

Комментарии (1)

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Саня

2 минуты назад
ну правильно, зачем деньги на своих граждан тратить? можно же распилить, украсть или сирию побомбить.
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