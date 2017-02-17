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В Липецке отметят День орнитолога

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#зоопарк #орнитолог #птицы
В Липецке отметят День орнитолога

19 февраля мероприятия запланированы в зоопарке.

19 февраля - День орнитолога. Его отпразднуют в Липецком зоопарке.  Как сообщает зоопарк, в этот день для посетителей зоопарка - письменная викторина в здании "Павильон птиц" и выставка контактной группы животных в "Зимнем саду".

В Липецкой области достаточно много специалистов-орнитологов. И они работают не только в зоопарке. Например, это сотрудники питомника птиц в заповеднике «Галичья гора».

 День орнитолога отмечается с 1983 года, с момента создания Всесоюзного орнитологического общества. Сейчас это орнитологическое общество объединяет людей, занимающихся изучением птиц на 1/6 суши Земли.

Вопрос о создании орнитологического общества в нашей  стране поднимался почти на каждой Всесоюзной орнитологической конференции – от самой первой (Ленинград, 1956) до восьмой (Кишинев, 1981), но долгое время высокие инстанции  не давали своего согласия. Поэтому с таким ликованием орнитологи встретили создание 19 февраля 1983 года этого долгожданного общества, названного Всесоюзным орнитологическим (ВОО), и постановили этот день считать Днем орнитолога.

Уже через 8 лет в рядах Всесоюзного орнитологического общества было 2350 индивидуальных и 15 коллективных членов. Возникло 30 территориальных отделений.
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#зоопарк #орнитолог #птицы

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