В Липецке отметят День орнитолога

19 февраля мероприятия запланированы в зоопарке.

19 февраля - День орнитолога. Его отпразднуют в Липецком зоопарке. Как сообщает зоопарк, в этот день для посетителей зоопарка - письменная викторина в здании "Павильон птиц" и выставка контактной группы животных в "Зимнем саду".



В Липецкой области достаточно много специалистов-орнитологов. И они работают не только в зоопарке. Например, это сотрудники питомника птиц в заповеднике «Галичья гора».



День орнитолога отмечается с 1983 года, с момента создания Всесоюзного орнитологического общества. Сейчас это орнитологическое общество объединяет людей, занимающихся изучением птиц на 1/6 суши Земли.



Вопрос о создании орнитологического общества в нашей стране поднимался почти на каждой Всесоюзной орнитологической конференции – от самой первой (Ленинград, 1956) до восьмой (Кишинев, 1981), но долгое время высокие инстанции не давали своего согласия. Поэтому с таким ликованием орнитологи встретили создание 19 февраля 1983 года этого долгожданного общества, названного Всесоюзным орнитологическим (ВОО), и постановили этот день считать Днем орнитолога.



Уже через 8 лет в рядах Всесоюзного орнитологического общества было 2350 индивидуальных и 15 коллективных членов. Возникло 30 территориальных отделений.