В Липецке очередной крупный порыв водопровода

Без воды остаются около 1000 человек.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жители улицы Фурманова, которые уверяли: вчерашний порыв 100-миллиметрового водопровода на проспекте Мира у дома №4, оставившего без воды 3800 человек, так и не устранили. Но оказалось — вчерашнюю громкую аварию, из-за которой было прекращено холодное водоснабжение 19 многоквартирных и 24 частных домов по улицам Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, проспекту Мира, всё-таки устранили, а этот порыв — другой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК на проезде Осеннем произошёл порыв 150-миллиметровой водопроводной трубы. Добраться до трубы пытались ещё вчера, но до наступления темноты устранить аварию не удалось.

С 8 утра на аварии работает бригада, всё раскопали, до места порыва уже добрались и его устранят в самое ближайшее время. Для жителей и юрлиц осуществлён подвоз воды — там дежурят две бочки.

Порыв 150-миллиметровой трубы на Осеннем проезде оставил без воды около 1000 человек.