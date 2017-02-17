Общество
сегодня, 11:55
GOROD48 раскрыл тайну пятого акционера АО «ЛГЭК»
Она скрывалась на 37-й и 38-й страницах отчета компании за 2015 год.
Удивительное - рядом. Эта рубрика из советской прессы подошла бы к истории поиска GOROD48 скандального пятого акционера АО «ЛГЭК», о котором вчера на заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию говорил председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лисаконов.
Напомним, что заявление чиновника о том, что владельцем части акций АО ЛГЭК является ОГУП «Липецкий областной водоканал», шокировало первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова
- Всегда было так: 87% принадлежат городу, еще 13% - стороннему инвестору. Каким образом в этот список попала принадлежащая области государственная компания? Как так муниципальное имущество могло запросто сменить владельца? Прошу предоставить все документы по этому поводу, - возмутился первый заместитель председателя горсовета (который, кстати, в одно время был членом Совета директоров ЛГЭКа).
После выступления Евгения Лисаконова парламентарии заявили, что намерены провести собственное расследование и разобраться, каким образом и когда в муниципальной компании появился новый акционер. С целью получения информации на этот счет спикер горсовета Игорь Тиньков написал официальный запрос на получение информации на имя главы Липецка Сергея Иванова.
В свою очередь, GOROD48 также занялся поисками загадочного акционера.
- ОГУП «Липецкий областной водоканал» не является акционером ЛГЭКа. Это стопроцентная информация. Я был в составе Совета директоров АО «ЛГЭК» и знаю, о чем говорю, - сообщил нам уже бывший гендиректор ОГУПа Вячеслав Марков (две недели назад его уволили с должности главного областного «водовоза»).
- В ОГУП «Липецкий областной водоканал» акций ЛГЭКа нет, - сказал GOROD48 вице-губернатор Александр Наролин, курирующий сферу ЖКХ.
Впрочем, заместитель Олега Королева отказался «втягиваться в разговор» о действиях акционеров ЛГЭКа.
Также оставил эту тему без комментариев один из нынешних членов Совета директоров АО «ЛГЭК», который на условиях анонимности сказал GOROD48, что «вопрос передачи акций одной из областных структур - не экономический, а политический».
А вот что сказал GOROD48 директор МУП «Липецктеплосеть» Николай Бондаревский - его организация владеет пакетом акций размером 30,1990%. Кстати, четыре цифры после запятой мы указали не зря. Их с ходу назвал нам сам Николай Николаевич, человек с математическим образованием. Впрочем, память директору МУПа отказала, когда он услышал вопрос о пятом, не известном депутатам горсовета акционере АО «ЛГЭК»:
- Да, припоминаю, что когда-то, то ли в 2014-м, то ли в 2015 году, когда областным управлением энергетики и тарифов руководил Владимир Чунихин, который был членом Совета директоров ЛГЭКа, акционеры принимали решение о продаже какого-то количества акций для каких-то целей. Но там речь шла о мизерном пакете. Все это задокументировано. Нужно просто поднять протоколы.
- Да, я слышал о том, что ОГУП «Липецкий областной водоканал» хочет стать акционером ЛГЭКа. Факт таких разговоров подтверждаю. Однако ни одного документа на этот счет я в руках не держал, - сказал GOROD48 Владимир Чунихин.
- Некая областная структура имеет небольшое количество акций АО «ЛГЭК». И ей они попали от одного из муниципальных предприятий-акционеров. Но такие акции должны продаваться с торгов, а не тайно, ведь речь идет о муниципальном имуществе. Следовательно, вначале вопрос отчуждения муниципального имущества должен был обсуждаться в горсовете. Потом, после согласия депутатов, акции ЛГЭКа должны были попасть в план приватизации администрации Липецка. И уж затем проданы на открытых торгах. Всего этого сделано не было, - сообщил GOROD48 источник в Липецком городском Совете депутатов.
Но GOROD48 нашел-таки информацию о загадочном пятом акционере АО «ЛГЭК»… в открытом доступе! А именно: на 37-й и 38-й страницах отчета компании за 2015 год.
Там сказано, что 7 октября 2015 года МУП «Липецкводоканал» продал ОГУПу «Липецкая областная коммунальная компания» 75 000 акций. Новому, пятому акционеру ЛГЭКа, областной организации, занимающейся разными видами деятельности, теперь принадлежит доля имущества общества в размере 0,0001%. Если учесть, что цена одной акции - копейка (в прямом смысле этого слова), то ОГУП «ЛОКК» потратил на это 750 рублей (размер уставного капитала АО «ЛГЭК» составляет 1,2 млрд рублей).
- Почему же тогда председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лисаконов сказал депутатам, что эти акции переданы в ОГУП «Липецкий областной водоканал»? Он ошибся? Но как может ошибиться тот, кого в мэрии хотят видеть в новом составе Совета директоров ЛГЭКа? - задался вопросами спикер горсовета Игорь Тиньков.
К сожалению, задать соответствующий вопрос новому гендиректору АО «ЛГЭК» Александру Конаныхину нам не удалось. Похоже, Александр Николаевич умышленно не отвечает на телефонные звонки с аппарата, номер которого ему хорошо известен. А ведь Конаныхина подозревают в том, что он сольет в ходе своего руководства компанией комплекс водоснабжения влачащему жалкое существование ОГУПу «Липецкий областной водоканал», чем поставит под угрозу существование ЛГЭКа как организации, оказывающей комплекс жизненно важных коммунальных услуг населению Липецка.
Стоит напомнить, что депутаты горсовета были против назначения на должность гендиректора ЛГЭКа без согласования с ними, как то велит Устав Липецка, Александра Конаныхина. Именно из-за нарушения установленного Уставом Липецка порядка легитимность смены руководства акционерами ЛГЭКа стала предметом иска Липецкого горсовета в Арбитражный суд Липецкой области.
Игорь Луговой
Напомним, что заявление чиновника о том, что владельцем части акций АО ЛГЭК является ОГУП «Липецкий областной водоканал», шокировало первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова
- Всегда было так: 87% принадлежат городу, еще 13% - стороннему инвестору. Каким образом в этот список попала принадлежащая области государственная компания? Как так муниципальное имущество могло запросто сменить владельца? Прошу предоставить все документы по этому поводу, - возмутился первый заместитель председателя горсовета (который, кстати, в одно время был членом Совета директоров ЛГЭКа).
После выступления Евгения Лисаконова парламентарии заявили, что намерены провести собственное расследование и разобраться, каким образом и когда в муниципальной компании появился новый акционер. С целью получения информации на этот счет спикер горсовета Игорь Тиньков написал официальный запрос на получение информации на имя главы Липецка Сергея Иванова.
В свою очередь, GOROD48 также занялся поисками загадочного акционера.
- ОГУП «Липецкий областной водоканал» не является акционером ЛГЭКа. Это стопроцентная информация. Я был в составе Совета директоров АО «ЛГЭК» и знаю, о чем говорю, - сообщил нам уже бывший гендиректор ОГУПа Вячеслав Марков (две недели назад его уволили с должности главного областного «водовоза»).
- В ОГУП «Липецкий областной водоканал» акций ЛГЭКа нет, - сказал GOROD48 вице-губернатор Александр Наролин, курирующий сферу ЖКХ.
Впрочем, заместитель Олега Королева отказался «втягиваться в разговор» о действиях акционеров ЛГЭКа.
Также оставил эту тему без комментариев один из нынешних членов Совета директоров АО «ЛГЭК», который на условиях анонимности сказал GOROD48, что «вопрос передачи акций одной из областных структур - не экономический, а политический».
А вот что сказал GOROD48 директор МУП «Липецктеплосеть» Николай Бондаревский - его организация владеет пакетом акций размером 30,1990%. Кстати, четыре цифры после запятой мы указали не зря. Их с ходу назвал нам сам Николай Николаевич, человек с математическим образованием. Впрочем, память директору МУПа отказала, когда он услышал вопрос о пятом, не известном депутатам горсовета акционере АО «ЛГЭК»:
- Да, припоминаю, что когда-то, то ли в 2014-м, то ли в 2015 году, когда областным управлением энергетики и тарифов руководил Владимир Чунихин, который был членом Совета директоров ЛГЭКа, акционеры принимали решение о продаже какого-то количества акций для каких-то целей. Но там речь шла о мизерном пакете. Все это задокументировано. Нужно просто поднять протоколы.
- Да, я слышал о том, что ОГУП «Липецкий областной водоканал» хочет стать акционером ЛГЭКа. Факт таких разговоров подтверждаю. Однако ни одного документа на этот счет я в руках не держал, - сказал GOROD48 Владимир Чунихин.
- Некая областная структура имеет небольшое количество акций АО «ЛГЭК». И ей они попали от одного из муниципальных предприятий-акционеров. Но такие акции должны продаваться с торгов, а не тайно, ведь речь идет о муниципальном имуществе. Следовательно, вначале вопрос отчуждения муниципального имущества должен был обсуждаться в горсовете. Потом, после согласия депутатов, акции ЛГЭКа должны были попасть в план приватизации администрации Липецка. И уж затем проданы на открытых торгах. Всего этого сделано не было, - сообщил GOROD48 источник в Липецком городском Совете депутатов.
Но GOROD48 нашел-таки информацию о загадочном пятом акционере АО «ЛГЭК»… в открытом доступе! А именно: на 37-й и 38-й страницах отчета компании за 2015 год.
Там сказано, что 7 октября 2015 года МУП «Липецкводоканал» продал ОГУПу «Липецкая областная коммунальная компания» 75 000 акций. Новому, пятому акционеру ЛГЭКа, областной организации, занимающейся разными видами деятельности, теперь принадлежит доля имущества общества в размере 0,0001%. Если учесть, что цена одной акции - копейка (в прямом смысле этого слова), то ОГУП «ЛОКК» потратил на это 750 рублей (размер уставного капитала АО «ЛГЭК» составляет 1,2 млрд рублей).
- Почему же тогда председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лисаконов сказал депутатам, что эти акции переданы в ОГУП «Липецкий областной водоканал»? Он ошибся? Но как может ошибиться тот, кого в мэрии хотят видеть в новом составе Совета директоров ЛГЭКа? - задался вопросами спикер горсовета Игорь Тиньков.
К сожалению, задать соответствующий вопрос новому гендиректору АО «ЛГЭК» Александру Конаныхину нам не удалось. Похоже, Александр Николаевич умышленно не отвечает на телефонные звонки с аппарата, номер которого ему хорошо известен. А ведь Конаныхина подозревают в том, что он сольет в ходе своего руководства компанией комплекс водоснабжения влачащему жалкое существование ОГУПу «Липецкий областной водоканал», чем поставит под угрозу существование ЛГЭКа как организации, оказывающей комплекс жизненно важных коммунальных услуг населению Липецка.
Стоит напомнить, что депутаты горсовета были против назначения на должность гендиректора ЛГЭКа без согласования с ними, как то велит Устав Липецка, Александра Конаныхина. Именно из-за нарушения установленного Уставом Липецка порядка легитимность смены руководства акционерами ЛГЭКа стала предметом иска Липецкого горсовета в Арбитражный суд Липецкой области.
Игорь Луговой
алексей
И.Луговому
саша