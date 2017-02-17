сегодня, 12:19
С пятницей! NEW FORMAT
«С пятницей!» теперь выходит в новом формате! Мы решили настроить вас на выходные по максимуму.
Первым делом учимся готовить как в ресторане. Свои секреты раскрыл шеф-повар ресторана "Mr. Stefan Braun". И оказалось, вкусную рыбку с овощами в сливочно -вином соусе приготовить можно в домашних условиях.
Если вам по какой-то причине сегодня грустно, то это срочно нужно исправить. Берите пример с липецких девчонок, которые по пятницам танцуют. Причем делают это красиво.
Уже доказано, что танцы помогают избавится от стресса. Итак, вам понадобится — красная лента и купальник. Повторяем за танцовщицами и поднимаем себе настроение.
А теперь подборка ваших фотографий. Смотрим, как Липецк встретил пятницу! Это снимки, которые вы выкладываете в соцсетях с тегом #СПятницей48 .
Иван Мартынов продолжает изучать тонкости ди-джейского дела:
А его мама в этот момент осваивает баян:
Липчане делились и фотографиями того, как пятницу проводят домашние питомцы:
Фото instagram.com
Ну, а кто-то уже собирается классно провести выходные:
швондер
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