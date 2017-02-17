С пятницей! NEW FORMAT

«С пятницей!» теперь выходит в новом формате! Мы решили настроить вас на выходные по максимуму.

Первым делом учимся готовить как в ресторане. Свои секреты раскрыл шеф-повар ресторана "Mr. Stefan Braun". И оказалось, вкусную рыбку с овощами в сливочно -вином соусе приготовить можно в домашних условиях.



Если вам по какой-то причине сегодня грустно, то это срочно нужно исправить. Берите пример с липецких девчонок, которые по пятницам танцуют. Причем делают это красиво.

Уже доказано, что танцы помогают избавится от стресса. Итак, вам понадобится — красная лента и купальник. Повторяем за танцовщицами и поднимаем себе настроение.

А теперь подборка ваших фотографий. Смотрим, как Липецк встретил пятницу! Это снимки, которые вы выкладываете в соцсетях с тегом #СПятницей48 .



Иван Мартынов продолжает изучать тонкости ди-джейского дела:

Хорошей пятницы друзья #СПятницей48 #восстановление #тольковперед Публикация от Иван Мартынов (@radmar89) Фев 16 2017 в 11:36 PST

А его мама в этот момент осваивает баян:

