Общество

сегодня, 12:19

С пятницей! NEW FORMAT

2 357
#с пятницей!
3
С пятницей! NEW FORMAT

«С пятницей!» теперь выходит в новом формате! Мы решили настроить вас на выходные по максимуму.

Первым делом учимся готовить как в ресторане. Свои секреты раскрыл шеф-повар ресторана "Mr. Stefan Braun". И оказалось, вкусную рыбку с овощами в сливочно -вином соусе приготовить можно в домашних условиях.


Если вам по какой-то причине сегодня грустно, то это срочно нужно исправить. Берите пример с липецких девчонок, которые по пятницам танцуют. Причем делают это красиво.

Уже доказано, что танцы помогают избавится от стресса. Итак, вам понадобится — красная лента и купальник. Повторяем за танцовщицами и поднимаем себе настроение.

А теперь подборка ваших фотографий. Смотрим, как Липецк встретил пятницу! Это снимки, которые вы выкладываете в соцсетях с тегом #СПятницей48 .

Иван Мартынов продолжает изучать тонкости ди-джейского дела:

Хорошей пятницы друзья #СПятницей48 #восстановление #тольковперед

Публикация от Иван Мартынов (@radmar89)

А его мама в этот момент осваивает баян:

Мама овладевает техникой баяна!) #СПятницей48 #мама #баян #мамабаянист

Публикация от Иван Мартынов (@radmar89)



Липчане делились и фотографиями того, как пятницу проводят домашние питомцы:




Безымянный 17-02-17.jpg

Фото instagram.com






Ну, а кто-то уже собирается классно провести выходные:


2 357
#с пятницей!
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

швондер

23 минуты назад
А что за танцующие кобылы ,где найти
ответить

Домоуправ

11 минут назад
То, что фонд капремонта не даёт возможности написать комментарий, говорит о том, что они боятся правды, боятся негативных откликов, а это значит им нельзя верить!!!!
ответить

Еще в рубрике

«Инсулина осталось на 3-4 дня. А потом кома. И смерть»
#сахарный диабет #медицина
«Инсулина осталось на 3-4 дня. А потом кома. И смерть»

15 минут назад

Общество
Родители говорят о массовом отравлении в детском саду №2
#отравление #инфекция
Родители говорят о массовом отравлении в детском саду №2

20 минут назад

Общество
Фонд капитального ремонта Липецкой области стал членом АРОКР
#ФКР
Фонд капитального ремонта Липецкой области стал членом АРОКР

34 минуты назад

Общество