Спорт

21 минуту назад

В Липецке появился мастер международного класса по радиоспорту

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#Радиоспорт #мастер спорта
В Липецке появился мастер международного класса по радиоспорту

Звание он обеспечил себе, находясь... на Карибах

Министерство спорта РФ опубликовало очередные наградные приказы, в которых жители Липецкой области упомянуты семь раз.

Звание мастера спорта России международного класса присвоено липчанину Дмитрию Коленчуку. Основатель клуба «Планета радио» добился высот в неолимпийском виде – радиоспорте, выиграл чемпионат мира. Любопытно, что в момент своего триумфа Дмитрий находился на острове Арубе, что в Карибском бассейне, откуда устанавливал связь с различными континентами. По правилам радиоспорта в момент соревнований спортсмен может находится в любой точке планеты.

Приказом Павла Колобкова шестеро наших земляков стали судьями Всероссийской категории: Владимир Агафонов, Олег Михайлов, Олег Моргачёв, Эдуард Урюпин (все - самбо), Игорь Варварин и Владимир Трубицын (оба - кикбоксинг).

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#Радиоспорт #мастер спорта

Комментарии (1)

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Козявка

20 минут назад
прикольный чел. молодец.
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