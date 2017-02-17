В Липецке появился мастер международного класса по радиоспорту

Звание он обеспечил себе, находясь... на Карибах

Министерство спорта РФ опубликовало очередные наградные приказы, в которых жители Липецкой области упомянуты семь раз.

Звание мастера спорта России международного класса присвоено липчанину Дмитрию Коленчуку. Основатель клуба «Планета радио» добился высот в неолимпийском виде – радиоспорте, выиграл чемпионат мира. Любопытно, что в момент своего триумфа Дмитрий находился на острове Арубе, что в Карибском бассейне, откуда устанавливал связь с различными континентами. По правилам радиоспорта в момент соревнований спортсмен может находится в любой точке планеты.

Приказом Павла Колобкова шестеро наших земляков стали судьями Всероссийской категории: Владимир Агафонов, Олег Михайлов, Олег Моргачёв, Эдуард Урюпин (все - самбо), Игорь Варварин и Владимир Трубицын (оба - кикбоксинг).