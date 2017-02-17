Общество
30 минут назад
Возвращение наркоманов к жизни обойдется в 2,5 млн рублей
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Реабилитацию оплатит областная казна.
Управление социальной защиты населения Липецкой области решило заняться вопросом социальной реабилитации земляков, прошедших лечение от наркомании. Сумму услуг в ведомстве оценили в 2,551 млн рублей.
На эти деньги помощь смогут получить 25 бывших наркоманов. Срок пребывания каждого в реабилитационном центре составит 91 день. Реабилитировать наркоманов постараются психологическим воздействием. Исполнителю запрещено использовать физическое, психологическое или духовное насилие. Кроме того, наложено вето на религиозные и оккультные практики, которые деструктивно влияют на личностью. Запрещена любая сайентология.
В центре наркоманы будут жить в комнатах по четыре человека. Им обеспечат трехразовое питание. При необходимости будет произведена доставка клиента к месту проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Наркоманов ждет социально-психологическое консультирование, психологическая коррекция поведения, тренинги, направленные на снятие нервно-психической напряженности, выработку умений и навыков социальной адаптации.
При успешном завершении тендера наркоманы смогут отправиться на реабилитацию уже весной. Услуги для них оплатит бюджет Липецкой области.
На эти деньги помощь смогут получить 25 бывших наркоманов. Срок пребывания каждого в реабилитационном центре составит 91 день. Реабилитировать наркоманов постараются психологическим воздействием. Исполнителю запрещено использовать физическое, психологическое или духовное насилие. Кроме того, наложено вето на религиозные и оккультные практики, которые деструктивно влияют на личностью. Запрещена любая сайентология.
В центре наркоманы будут жить в комнатах по четыре человека. Им обеспечат трехразовое питание. При необходимости будет произведена доставка клиента к месту проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Наркоманов ждет социально-психологическое консультирование, психологическая коррекция поведения, тренинги, направленные на снятие нервно-психической напряженности, выработку умений и навыков социальной адаптации.
При успешном завершении тендера наркоманы смогут отправиться на реабилитацию уже весной. Услуги для них оплатит бюджет Липецкой области.
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Гаврик
я родом с 90х