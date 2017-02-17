Возвращение наркоманов к жизни обойдется в 2,5 млн рублей

Реабилитацию оплатит областная казна.

Управление социальной защиты населения Липецкой области решило заняться вопросом социальной реабилитации земляков, прошедших лечение от наркомании. Сумму услуг в ведомстве оценили в 2,551 млн рублей.



На эти деньги помощь смогут получить 25 бывших наркоманов. Срок пребывания каждого в реабилитационном центре составит 91 день. Реабилитировать наркоманов постараются психологическим воздействием. Исполнителю запрещено использовать физическое, психологическое или духовное насилие. Кроме того, наложено вето на религиозные и оккультные практики, которые деструктивно влияют на личностью. Запрещена любая сайентология.



В центре наркоманы будут жить в комнатах по четыре человека. Им обеспечат трехразовое питание. При необходимости будет произведена доставка клиента к месту проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Наркоманов ждет социально-психологическое консультирование, психологическая коррекция поведения, тренинги, направленные на снятие нервно-психической напряженности, выработку умений и навыков социальной адаптации.



При успешном завершении тендера наркоманы смогут отправиться на реабилитацию уже весной. Услуги для них оплатит бюджет Липецкой области.