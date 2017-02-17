Общество
41 минуту назад
Липецким зоозащитникам предлагают взять вину за поджог приюта на себя
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Об этом зоозащитники сообщают в своем сообществе в соцсетях.
Напомним, в середине декабря в приюте для бездомных животных, расположившемся в одном из садоводческих товариществ Липецка возник пожар, нанесший серьезный ущерб помещениям. Тогда зоозащитники предположили,что это был поджог недоброжелателей.
Как сообщали затем в сообществе приюта "Территория спасения", экспертиза установила, что, действительно, это был поджог.
"Хотелось бы подвести итоги за последний, очень не простой для приюта период после пожара. Что касается пожара, экспертиза установила, что причиной пожара послужило воспламенение горючих материалов от источника пламенного горения (как пояснили мне в пожарке это поджог).
Дело передали в 4-ый отдел полиции, но как мы уже поняли, никакого расследования не будет, вызвали на опрос меня, Лену и Руслана и культурно с неким напором попросили взять вину на себя и написать, что пожар произошел по нашей неосторожности и ущерб якобы, для меня незначительный, в противном случае угрожали закрыть на неопределенный период Руслана, до выяснений фактов по делу.
Очень неприятно было сидеть и доказывать, что ты не дурак, но так работает наша доблестная полиция, название поменяли, а методы всё те же, Расследовать никто не хочет...", - пишет в сообществе его основательница Екатерина Бильбао.
Екатерина также рассказала, что, несмотря на усилия неравнодушных горожан и жителей других регионах, на то, что приют удалось частично восстановить, проблем остается очень много, среди которых огромные долги - порядка 270 тысяч рублей. Сейчас в приюте остаются 62 животных, из которых многие больны и проходят курс лечения.
Как сообщали затем в сообществе приюта "Территория спасения", экспертиза установила, что, действительно, это был поджог.
"Хотелось бы подвести итоги за последний, очень не простой для приюта период после пожара. Что касается пожара, экспертиза установила, что причиной пожара послужило воспламенение горючих материалов от источника пламенного горения (как пояснили мне в пожарке это поджог).
Дело передали в 4-ый отдел полиции, но как мы уже поняли, никакого расследования не будет, вызвали на опрос меня, Лену и Руслана и культурно с неким напором попросили взять вину на себя и написать, что пожар произошел по нашей неосторожности и ущерб якобы, для меня незначительный, в противном случае угрожали закрыть на неопределенный период Руслана, до выяснений фактов по делу.
Очень неприятно было сидеть и доказывать, что ты не дурак, но так работает наша доблестная полиция, название поменяли, а методы всё те же, Расследовать никто не хочет...", - пишет в сообществе его основательница Екатерина Бильбао.
Екатерина также рассказала, что, несмотря на усилия неравнодушных горожан и жителей других регионах, на то, что приют удалось частично восстановить, проблем остается очень много, среди которых огромные долги - порядка 270 тысяч рублей. Сейчас в приюте остаются 62 животных, из которых многие больны и проходят курс лечения.
1 257
Ох и Ах