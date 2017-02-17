Чиновники накормят гостей на 100 000 рублей

На персону уйдет более 1 кг еды.

Администрация Данковского района Липецкой области объявила тендер на оказание услуг общественного питания. Нет, чиновники не будут закатывать себе банкет — совсем наоборот. Государственная закупка ориентирована на утоление голода гостей официальных мероприятий района.



На угощение в районной администрации планируют потратить 100 000 рублей. Впрочем, когда в Данкове будут принимать гостей, еще неясно. Зато четко прописано количество персон за столами и меню. К питанию 200 гостей подошли с собой тщательностью. Так, установлен ряд ограничений. Запрещается использование замороженного и импортного мяса и выработанных из него продуктов, рыбы, выращенной в искусственных водоемах с применением специальных кормов и антибиотиков, продукция, выработанная с применением искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, улучшителей вкусов и прочих ненатуральных ингредиентов.



В меню содержится 11 позиций: овощная, мясная и рыбная нарезки, мясной и овощной салат, горячее из рыба и мяса, суп, хлеб, гарнир и напиток. В общей сложности на столы поставят 250 кг угощения.