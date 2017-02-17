Общество

31 минуту назад

Чиновники накормят гостей на 100 000 рублей

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#Тендер #закупка
Чиновники накормят гостей на 100 000 рублей

На персону уйдет более 1 кг еды.

Администрация Данковского района Липецкой области объявила тендер на оказание услуг общественного питания. Нет, чиновники не будут закатывать себе банкет — совсем наоборот. Государственная закупка ориентирована на утоление голода гостей официальных мероприятий района.

На угощение в районной администрации планируют потратить 100 000 рублей. Впрочем, когда в Данкове будут принимать гостей, еще неясно. Зато четко прописано количество персон за столами и меню. К питанию 200 гостей подошли с собой тщательностью. Так, установлен ряд ограничений. Запрещается использование замороженного и импортного мяса и выработанных из него продуктов, рыбы, выращенной в искусственных водоемах с применением специальных кормов и антибиотиков, продукция, выработанная с применением искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, улучшителей вкусов и прочих ненатуральных ингредиентов.

В меню содержится 11 позиций: овощная, мясная и рыбная нарезки, мясной и овощной салат, горячее из рыба и мяса, суп, хлеб, гарнир и напиток. В общей сложности на столы поставят 250 кг угощения.
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#Тендер #закупка

Комментарии (2)

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Y

26 минут назад
А у гостей, ничего не треснет с такого прихода?
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Иван

4 минуты назад
Хотя бы не позорились. Совсем видимо пустые головы у чиновников
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