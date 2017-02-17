Здоровье

34 минуты назад

С понедельника ещё одна школа Липецка полностью уходит на карантин

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#карантин #ОРВИ #грипп
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С понедельника ещё одна школа Липецка полностью уходит на карантин

Из-за гриппа и ОРВИ продолжают отменять уроки.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, с понедельника, 20  февраля в Липецке полностью уходит на карантин ещё одна школа - это школа №25.

То есть, по последним данным, полностью закрыты на карантин уже 15 школ города. Это общеобразовательные учреждения №8, 10, 12, 17, 18, 25, 31, 49, 51, 54, 63, 66, 68, 69, 70. А частичный карантин охватил более сотни классов в 28 школах. 

Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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Серафима

1 минуту назад
В Грязях в школе 12 много болеет и не закрывают
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гость

3 минуты назад
В гимназии 64 скрывают заболеваемость детей, хотя болеют очень, много отсутствуют больше половина в классах, а администрация умалчивает об этом департаменту.
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