Данковские чиновники попьют кофе на 60 тысяч рублей, а оплатит это бюджет

Обычные граждане пьют кофе за свой счет, но тут - другая ситуация.

Администрация Данковского муниципального района объявила через сайт Госзакупок конкурс на 60 тысяч рублей.

Сумма, может, и не самая большая, но ее слуги народа потратят на… кофе для себя любимых.

Официально это формулируется так: «организация кофе-брейка в рамках мероприятий , проводимых администрацией Данковского района».

Пить популярный напиток самые главные люди в Данковском районе намерены не просто так, в вприкуску с угощением.

В стоимость гастрономических требований входят:

1. Кофе растворимый, сахар, сливки, 250 гр.

2. Чай в ассортименте, сахар, лимон, 250 гр.

3. Бутерброд с сыром, украшенный салатом, свежим огурцом и зеленью, 80 гр.

4. Бутерброд с колбасой п/к ,украшенный салатом, марин. огурцом и зеленью, 80 гр.

5. Пирожок с капустой, 50 гр.

6. Пирожок с картофелем и грибами, 50 гр.

7. Ассорти печенья (овеянное ,шоколадное, миндальное, с изюмом), 40 гр.

8. Пирожок с мясом, 50 гр.

9. Конвертик с яблоками, 50 гр.

10. Пирожок с абрикосовым конфитюром, 50 гр.

11. Птифуры в ассортименте, 10 гр.

12. Фркутово-ягодное канапе, 40 г

Сообщается, что напитки и угощение требуется изготовить на 240 человек. Оплатит «банкет» местный бюджет.

К слову рядовые граждане, которые не являются слугами народа, кофе на работе обычно пьют за свой счет. Но тут, видимо, другая ситуация…

60 тысяч рублей – капля в море бюджета, но если посмотреть а нее глазами обычного человека, то можно вспомнить, что за долги в 2-3 тысячи рублей у вас могут, например, отключить электричество или подать в суд.