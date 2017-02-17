Общество

44 минуты назад

Липчане слушали немецкие сказки

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#сказки #Германия #
Липчане слушали немецкие сказки

Учащиеся лицея № 3 побывали в Германии. Произошло это пока заочно, в рамках проекта Централизованной библиотечной системы «По странам и страницам. Путешествие по мировой литературе».

"Цель проекта – познакомить молодых липчан с лучшими образцами мировой классики. Февраль посвящён немецкой литературе. Второклассники совершили увлекательное путешествие в волшебный мир немецких сказок, куда их пригласили сотрудники библиотеки «Сокольская». Оказывается, немцы – великие выдумщики и фантазёры. Иначе как объяснить, что эта страна дала миру столько известных сказочников? Ребята узнали о жизни и творчестве Вильгельма Гауфа, вспомнили знаменитого Щелкунчика Эрнста Т.А. Гофмана, познакомились с веселыми историями Отфрида Пройслера, а завершилась встреча викториной по любимым сказкам братьев Гримм", сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
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#сказки #Германия #

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