Проехавший по лежащему человеку водитель попал под уголовное дело

В канун нового года из ГУЗ "Добринская межрайонная больница" в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о доставленном в реанимационное отделение мужчине с множественными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой.

В ходе проверки было установлено, что на пострадавшего наехал автомобиль. ДТП произошло на заснеженном участке дороги в селе Талицкий Чамлык.

Как пояснил водитель, увидев лежавшего на проезжей части человека, он попытался его объехать, однако автомобиль проехал по ноге потерпевшего. Между тем, со слов пострадавшего, перед столкновением он шел по правому краю дороги и почувствовал удар в сзади. При этом при осмотре места происшествия выяснилось, что водитель не принимал меры к экстренной остановке.

Таким образом, в действиях водителя усматривалось грубое нарушение правил дорожного движения. Однако по результатам доследственной проверки следователем полиции было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях водителя состава преступления.

С таким необоснованным процессуальным решением не согласился прокурор района, отменив постановление и направив материалы для дополнительной проверки.

Однако, следователем вновь было вынесено аналогичное процессуальное решение.

Прокурор отменил незаконное процессуальное решение и поставил вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время в отношении водителя, допустившего ДТП, возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляет проуратура района.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.