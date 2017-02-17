Общество

52 минуты назад

В Липецке потратят 5 миллионов рублей на фонтаны

2 348
#Фонтаны
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В Липецке потратят 5 миллионов рублей на фонтаны

А во время монтажа фонтаны будут охранять - за 130 рублей в час.

Управление главного смотрителя Липецка через сайт Госзакупок ищет подрядчика, который взял бы на себя ответственность по содержанию и ремонту городских фонтанов. На эти цели готовы выделить 5 миллионов рублей.

Сообщается, что подрядчик должен проводить монтаж и текущий ремонт 12-ти городских фонтанов: каскада на площади Соборной, фонтанного комплекса на Театральной, малого и большого фонтанов на улице Ленина, фонтанов у ФОК «Пламя», дворца спорта «Звездный», на площадях Петра Великого Мира, Константиновой, Клименкова, Франценюка.

Так же Липецку в 2017 году потребуются услуги по охране фонтанов, но на них выделят всего 100 тысяч рублей. Охрана понадобится не постоянно, а лишь на период монтажа оборудования, который в каждом случае будет занимать от двух до четырех дней. Стоимость охраны рассчитана исходя из цены 130 рублей за час.

2 348
#Фонтаны
1

Комментарии (2)

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Козявка

16 минут назад
эта новость создана специально для разведения срача.
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евгений

22 минуты назад
больше же не куда потратить кроме как на фонтаны
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