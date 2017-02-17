Общество

сегодня, 10:43

Елецкие волонтеры посетили детей-инвалидов

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#волонтеры #добровольчество
Елецкие волонтеры посетили детей-инвалидов

Для ребят добровольцы устроили сказочное представление.

"В рамках областной добровольческой акции «Эстафета добрых дел» 16 февраля добровольческий отряд «Содружество отзывчивых сердец» провели праздник «Сокровища природы» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Отделе социальной защиты населения Елецкого района. Ребята со сказочными героями бродили по лесу и собирали ключи от волшебного сундука, где они отыскали сокровища", сообщили в добровольческом отряде SOS.
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#волонтеры #добровольчество

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