Общество
сегодня, 10:42
Липецк и Воронеж будут сотрудничать в сфере туризма
Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, презентация туристического потенциала Липецкой области для туроператоров и турагентов состоялась 15 февраля в Воронеже.
В рамках деловой встречи было подписано соглашение между управлением культуры и туризма Липецкой области и аэропортом «Воронеж» с целью укрепления двусторонних связей, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.
Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов. Межрегиональное соглашение будет стимулировать развитие сервиса и инфраструктуры туристических объектов.
Фото kultura48.ru
В рамках деловой встречи было подписано соглашение между управлением культуры и туризма Липецкой области и аэропортом «Воронеж» с целью укрепления двусторонних связей, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.
Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов. Межрегиональное соглашение будет стимулировать развитие сервиса и инфраструктуры туристических объектов.
Фото kultura48.ru
гостья