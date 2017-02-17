Липецк и Воронеж будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, презентация туристического потенциала Липецкой области для туроператоров и турагентов состоялась 15 февраля в Воронеже.В рамках деловой встречи было подписано соглашение между управлением культуры и туризма Липецкой области и аэропортом «Воронеж» с целью укрепления двусторонних связей, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов. Межрегиональное соглашение будет стимулировать развитие сервиса и инфраструктуры туристических объектов.