Общество

сегодня, 10:42

Липецк и Воронеж будут сотрудничать в сфере туризма

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#туризм #Воронеж #сотрудничество
Липецк и Воронеж будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, презентация туристического потенциала Липецкой области для туроператоров и турагентов состоялась 15 февраля в Воронеже.

В рамках деловой встречи было подписано соглашение между управлением культуры и туризма Липецкой области и аэропортом «Воронеж» с целью укрепления двусторонних связей, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Соглашение даёт возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов. Межрегиональное соглашение будет стимулировать развитие сервиса и инфраструктуры туристических объектов.

Фото  kultura48.ru
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#туризм #Воронеж #сотрудничество

Комментарии (1)

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гостья

сегодня, 10:50
когда же поймут, что у нас не туристический город....
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