Экологические проблемы города обсудили специалисты с молодежью

"Сколько граммов отходов приходится на среднестатистическую семью из двух-трех человек? На каком месте в России по загрязнению воздуха находится наш город? Как перерабатывают мусор в разных странах?" - ответы на эти вопросы можно было получить в библиотеке.

"Студенты Липецкого политехнического техникума на лекции в рамках просветительского проекта ЦБС «ЭкоЛикбез» в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина встретились с доцентом липецкого филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктором географических наук Татьяной Стрельниковой, которая рассказала об экологической ситуации в России и в Липецке, об основных факторах, воздействующих на загрязнение окружающей среды. Молодые люди активно обсуждали проблемы, о которых шел разговор, и искали пути выхода", сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.