Общество

сегодня, 10:36

Экологические проблемы города обсудили специалисты с молодежью

144
#экология #
Экологические проблемы города обсудили специалисты с молодежью

"Сколько граммов отходов приходится на среднестатистическую семью из двух-трех человек? На каком месте в России по загрязнению воздуха находится наш город? Как перерабатывают мусор в разных странах?" - ответы на эти вопросы можно было получить в библиотеке.

"Студенты Липецкого политехнического техникума на лекции в рамках просветительского проекта ЦБС «ЭкоЛикбез» в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина встретились с доцентом липецкого филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктором географических наук Татьяной Стрельниковой, которая рассказала об экологической ситуации в России и в Липецке, об основных факторах, воздействующих на загрязнение окружающей среды. Молодые люди активно обсуждали проблемы, о которых шел разговор, и искали пути выхода", сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
144
#экология #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке очередной крупный порыв водопровода
#вода #порыв #авария
В Липецке очередной крупный порыв водопровода

3 минуты назад

Общество
Возвращение наркоманов к жизни обойдется в 2,5 млн рублей
Возвращение наркоманов к жизни обойдется в 2,5 млн рублей

28 минут назад

Общество
Чиновники накормят гостей на 100 000 рублей
#Тендер #закупка
Чиновники накормят гостей на 100 000 рублей

32 минуты назад

Общество